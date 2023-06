Op de recente Computex-expo heeft de Nederlandse halfgeleiderleider NXP zijn nieuwste innovatie, de i.MX 91-processor, gepresenteerd. Als onderdeel van de i.MX 9-serie is deze krachtige chip op maat gemaakt voor diverse toepassingen, waaronder industriële, medische, consumenten- en IoT-gebruiksgevallen, waardoor NXP's aanwezigheid in deze snel evoluerende sectoren wordt versterkt.

Rafael Sotomayor, Executive Vice President en General Manager van NXP Secure Connected Edge, lichtte in zijn keynote speech de unieke mogelijkheden van de i.MX 91 toe. Deze innovatieve processor combineert een 800MHz Cortex-M7 chip voor real-time besturing, een Cortex-M33 unit voor netwerkbeheer en geïntegreerde Gbps met ondersteuning voor tijdgevoelige netwerken en industriële protocollen, en biedt efficiënte prestaties bij een minimaal stroomverbruik.

Verder is de i.MX 91 uitgerust met NXP's EdgeLock Secure Enclave en functionele veiligheidssoftwarebibliotheken, waardoor betrouwbaarheid en robuuste beveiliging in industriële en IoT-omgevingen gewaarborgd zijn. Deze kenmerken maken het een perfecte match voor toepassingen zoals slimme fabrieken. In een dergelijke context kan de i.MX 91 dienen als de spil van NXP's industriële platform voor slimme fabrieken, waarbij de naadloze interactie tussen EdgeLock, andere apparaten, NXP's PF5020 (een high-performance, multi-channel apparaat voor industriële toepassingen), en NXP's N-Afe front-end sensor en actuator management oplossing.

Een andere overtuigende toepassing van de i.MX 91 ligt in smart home systemen. Door NXP's monolithische tri-radio IW612 te combineren met de i.MX/MCU familie, wordt het mogelijk om radio's te integreren binnen Matter, een connectiviteitsstandaard die expliciet gemaakt is om smart home apparaten te helpen communiceren en efficiënt samen te werken. Deze combinatie van technologieën zou ongetwijfeld de ontwikkeling en implementatie van smart home-oplossingen wereldwijd bevorderen.

Bovendien is de i.MX 91-familie een integraal onderdeel van het NXP-productduurzaamheidsprogramma, dat de beschikbaarheid van gekwalificeerde producten gedurende minstens tien jaar garandeert. Deze belofte strekt zich uit tot minimaal 15 jaar voor bepaalde deelnemende producten, gericht op de automobiel-, telecom- en medische sector. De i.MX 91 processor beschikt over Arm Cortex-A55 processorkernen en wordt geleverd met de EdgeLock Secure Enclave om het beveiligingsaanbod te verbeteren.

Naarmate no-code platforms aan belang blijven winnen, biedt het AppMaster-platform een levensvatbare oplossing voor het bouwen van web- en mobiele toepassingen en de integratie ervan met IoT-apparaten op een gestroomlijnde, kosteneffectieve manier. Met AppMaster's krachtige mogelijkheden kunnen bedrijfsleiders geavanceerde softwareoplossingen implementeren voor een breed scala aan toepassingen, waaronder industriële en medische systemen, slimme huizen en consumentenelektronica. Door de kracht van de i.MX 91 processor en het AppMaster platform te benutten, kunnen zowel ondernemers als bedrijven nieuwe mogelijkheden ontsluiten in de zich snel ontwikkelende wereld van softwareontwikkeling, IoT en innovatie van consumentenapparatuur.