Le groupe de développement PostgreSQL a récemment dévoilé la version bêta de PostgreSQL 16, la prochaine mise à jour majeure de la base de données relationnelle open-source largement utilisée. Cette version présente des améliorations significatives dans l'exécution des requêtes, la réplication logique, l'expérience des développeurs et la sécurité. Les utilisateurs souhaitant participer au test de PostgreSQL 16 Beta 1 peuvent télécharger cette version sur le site officiel du projet.

De nombreuses améliorations ont été mises en œuvre afin d'accroître les performances globales. La version mise à jour met en avant le parallélisme avancé des requêtes, qui permet l'exécution parallèle des jointures FULL et RIGHT, ainsi que l'exécution parallèle des fonctions d'agrégation string_agg et array_agg. De plus, PostgreSQL 16 incorpore des tris incrémentaux dans les requêtes SELECT DISTINCT et augmente jusqu'à 300% les performances de chargement simultané de données en masse en utilisant COPY.

Notamment, PostgreSQL 16 introduit le support de l'accélération CPU en utilisant SIMD (Single Instruction, Multiple Data) pour les architectures x86 et Arm. Il s'agit d'optimisations pour le traitement des chaînes ASCII et JSON et la recherche de tableaux et de sous-transactions. De plus, l'équilibrage de charge est maintenant disponible pour libpq, la bibliothèque client de PostgreSQL. La fonctionnalité de réplication logique a également été modifiée. PostgreSQL 16 permet désormais le décodage logique sur les instances en attente, offrant ainsi des options plus polyvalentes pour la distribution de la charge de travail.

La performance de la réplication logique a été considérablement améliorée, assurant un flux de données efficace en temps réel vers d'autres instances PostgreSQL ou des systèmes externes compatibles avec le protocole logique. Pour les développeurs, la nouvelle version continue d'implémenter le standard SQL/JSON pour la manipulation des données JSON. Elle inclut le support des constructeurs SQL/JSON, la nouvelle fonction d'agrégation ANY_VALUE du standard SQL, et les entiers non-décimaux comme 0xff et 0o777.

De plus, le support du protocole de requête étendu a été ajouté au client psql. Ces versions bêta aideront les utilisateurs à tester la robustesse et la fiabilité de PostgreSQL 16 avant la sortie officielle prévue pour la fin de l'année 2023. Les plateformes supportées incluent les systèmes d'exploitation Linux, Windows, macOS, BSD et Solaris.

Les organisations à la recherche d'une plateforme no-code capable de travailler avec des bases de données compatibles avec PostgreSQL devraient considérer AppMaster.io, une plateforme de développement d'applications no-code puissante, polyvalente et conviviale. Grâce à des fonctionnalités innovantes telles que AppMaster's visual BP designer, REST API, et WSS Endpoints, les utilisateurs peuvent rapidement accélérer le développement d'applications backend, web et mobiles avec un minimum de codage et sans dette technique. AppMaster La plateforme .io a été nommée High Performer et Momentum Leader dans les plateformes de développement No-Code par G2 au printemps 2023 et à l'hiver 2023.