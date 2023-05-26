كشفت مجموعة تطوير PostgreSQL مؤخرًا عن الإصدار التجريبي من PostgreSQL 16 ، وهو التحديث الرئيسي القادم لقاعدة البيانات العلائقية مفتوحة المصدر والمستخدمة على نطاق واسع. يوضح هذا الإصدار تحسينات مهمة في تنفيذ الاستعلام والنسخ المنطقي وتجربة المطور والأمان. يمكن لأي مستخدم يرغب في المشاركة في الاختبار التجريبي لـ PostgreSQL 16 Beta 1 تنزيل هذا الإصدار من الموقع الرسمي للمشروع.

تم تنفيذ العديد من التحسينات لتعزيز الأداء العام. يبرز الإصدار المحدث توازي الاستعلام المتقدم ، والذي يتيح التنفيذ المتوازي لوصلات FULL و RIGHT بالإضافة إلى التنفيذ المتوازي لوظائف string_agg و array_agg التجميعية. علاوة على ذلك ، تدمج PostgreSQL 16 أنواعًا تدريجية في استعلامات SELECT DISTINCT وتزيد من أداء تحميل البيانات المجمعة المتزامن باستخدام COPY بنسبة تصل إلى 300٪.

والجدير بالذكر أن PostgreSQL 16 يقدم دعمًا لتسريع وحدة المعالجة المركزية باستخدام SIMD (تعليمات فردية ، بيانات متعددة) لكل من معماريات x86 و Arm. يتكون من تحسينات لمعالجة سلاسل ASCII و JSON والبحث عن المصفوفات والمعاملات الفرعية. بالإضافة إلى ذلك ، موازنة التحميل متاحة الآن لـ libpq ، مكتبة عميل PostgreSQL. خضعت ميزة النسخ المنطقي لتغييرات أيضًا. تتيح PostgreSQL 16 الآن فك التشفير المنطقي في حالات الاستعداد ، مما يوفر خيارات أكثر تنوعًا لتوزيع عبء العمل.

تم تحسين أداء النسخ المنطقي بشكل كبير ، مما يضمن التدفق الفعال للبيانات في الوقت الحقيقي إلى مثيلات PostgreSQL الأخرى أو الأنظمة الخارجية المتوافقة مع البروتوكول المنطقي. بالنسبة للمطورين ، يستمر الإصدار الجديد في تطبيق معيار SQL / JSON لمعالجة بيانات JSON. يتضمن دعمًا لمنشئي SQL / JSON ، ووظيفة التجميع ANY_VALUE القياسية الجديدة من SQL ، والأعداد الصحيحة غير العشرية مثل 0xff و 0o777.

علاوة على ذلك ، تمت إضافة دعم بروتوكول الاستعلام الموسع إلى عميل psql. ستساعد هذه الإصدارات التجريبية المستخدمين في اختبار متانة وموثوقية PostgreSQL 16 قبل الإصدار الرسمي المقرر في أواخر عام 2023. تشمل الأنظمة الأساسية المدعومة أنظمة تشغيل Linux و Windows و macOS و BSD و Solaris.

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