Il gruppo di sviluppo di PostgreSQL ha recentemente presentato la versione beta di PostgreSQL 16, l'imminente aggiornamento principale del database relazionale open-source ampiamente utilizzato. Questa versione presenta miglioramenti significativi nell'esecuzione delle query, nella replica logica, nell'esperienza degli sviluppatori e nella sicurezza. Gli utenti che desiderano partecipare al beta testing di PostgreSQL 16 Beta 1 possono scaricare questa versione dal sito ufficiale del progetto.

Sono stati implementati numerosi miglioramenti per aumentare le prestazioni complessive. La versione aggiornata evidenzia il parallelismo avanzato delle query, che consente l'esecuzione in parallelo di join FULL e RIGHT e l'esecuzione in parallelo delle funzioni aggregate string_agg e array_agg. Inoltre, PostgreSQL 16 incorpora ordinamenti incrementali nelle query SELECT DISTINCT e aumenta fino al 300% le prestazioni di caricamento simultaneo di dati in blocco utilizzando COPY.

In particolare, PostgreSQL 16 introduce il supporto per l'accelerazione della CPU tramite SIMD (Single Instruction, Multiple Data) per le architetture x86 e Arm. Si tratta di ottimizzazioni per l'elaborazione di stringhe ASCII e JSON e per la ricerca di array e sottotransazioni. Inoltre, il bilanciamento del carico è ora disponibile per libpq, la libreria client di PostgreSQL. Anche la funzione di replica logica è stata modificata. PostgreSQL 16 consente ora la decodifica logica sulle istanze in standby, offrendo opzioni più versatili per la distribuzione del carico di lavoro.

Le prestazioni della replica logica sono state notevolmente migliorate, garantendo uno streaming efficiente dei dati in tempo reale verso altre istanze PostgreSQL o sistemi esterni compatibili con il protocollo logico. Per gli sviluppatori, la nuova versione continua a implementare lo standard SQL/JSON per la gestione dei dati JSON. Include il supporto per i costruttori SQL/JSON, la nuova funzione aggregata standard SQL ANY_VALUE e gli interi non decimali come 0xff e 0o777.

Inoltre, al client psql è stato aggiunto il supporto per il protocollo di query esteso. Queste versioni beta aiuteranno gli utenti a testare la solidità e l'affidabilità di PostgreSQL 16 prima del rilascio ufficiale previsto per la fine del 2023. Le piattaforme supportate includono i sistemi operativi Linux, Windows, macOS, BSD e Solaris.

