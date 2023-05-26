PostgreSQL开发组最近公布了PostgreSQL 16的测试版，这是即将对这个广泛使用的开源关系型数据库进行的重大更新。这个版本展示了在查询执行、逻辑复制、开发人员经验和安全方面的重大改进。任何愿意参与PostgreSQL 16 Beta 1测试的用户都可以从项目的官方网站下载这个版本。

为了提高整体性能，已经实施了大量的改进措施。更新后的版本突出了先进的查询并行性，使FULL和RIGHT连接的并行执行以及string_agg和array_agg聚合函数的并行执行。此外，PostgreSQL 16在SELECT DISTINCT查询中加入了增量排序，并使用COPY将并发的大量数据加载性能提高了300%。

值得注意的是，PostgreSQL 16引入了对使用SIMD（单指令，多数据）的x86和Arm架构的CPU加速的支持。它包括对处理ASCII和JSON字符串以及搜索数组和子交易的优化。此外，负载平衡现在可用于libpq，即PostgreSQL的客户端库。逻辑复制功能也经历了变化。PostgreSQL 16现在允许在备用实例上进行逻辑解码，为工作负载分配提供更多的选择。

逻辑复制的性能得到了大幅提高，确保了向其他PostgreSQL实例或与逻辑协议兼容的外部系统提供有效的实时数据流。对于开发者来说，新版本继续实施处理JSON数据的SQL/JSON标准。它包括对SQL/JSON构造函数的支持，新的SQL标准ANY_VALUE聚合函数，以及非十进制整数，如0xff和0o777。

此外，扩展的查询协议支持已经被添加到psql客户端。这些测试版将帮助用户在计划于2023年底正式发布之前测试PostgreSQL 16的稳健性和可靠性。支持的平台包括Linux、Windows、macOS、BSD和Solaris操作系统。

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