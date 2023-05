O Grupo de Desenvolvimento do PostgreSQL revelou recentemente a versão beta do PostgreSQL 16, a próxima grande atualização do banco de dados relacional de código aberto amplamente utilizado. Esta versão demonstra melhorias significativas na execução de consultas, replicação lógica, experiência do desenvolvedor e segurança. Qualquer utilizador que queira participar no teste beta do PostgreSQL 16 Beta 1 pode descarregar esta versão a partir do site oficial do projecto.

Inúmeras melhorias foram implementadas para aumentar o desempenho geral. A versão atualizada destaca o paralelismo avançado de consultas, que permite a execução paralela de junções FULL e RIGHT, bem como a execução paralela das funções agregadas string_agg e array_agg. Além disso, o PostgreSQL 16 incorpora ordenações incrementais em consultas SELECT DISTINCT e aumenta o desempenho do carregamento simultâneo de dados em massa usando COPY em até 300%.

Notavelmente, o PostgreSQL 16 introduz suporte para aceleração de CPU usando SIMD (Single Instruction, Multiple Data) para ambas arquiteturas x86 e Arm. Ele consiste em otimizações para processamento de strings ASCII e JSON e busca de arrays e subtransações. Além disso, o balanceamento de carga está agora disponível para a libpq, a biblioteca cliente do PostgreSQL. A funcionalidade de replicação lógica também passou por mudanças. O PostgreSQL 16 agora permite a decodificação lógica em instâncias standby, oferecendo opções mais versáteis para distribuição de carga de trabalho.

O desempenho da replicação lógica foi substancialmente melhorado, garantindo um streaming eficiente de dados em tempo real para outras instâncias do PostgreSQL ou sistemas externos compatíveis com o protocolo lógico. Para os desenvolvedores, a nova versão continua implementando o padrão SQL/JSON para lidar com dados JSON. Ela inclui suporte para construtores SQL/JSON, a nova função agregada ANY_VALUE do padrão SQL, e inteiros não-decimais como 0xff e 0o777.

Além disso, foi adicionado ao cliente psql o suporte ao protocolo de consulta alargado. Estas versões beta ajudarão os utilizadores a testar a robustez e fiabilidade do PostgreSQL 16 antes do lançamento oficial previsto para finais de 2023. As plataformas suportadas incluem os sistemas operativos Linux, Windows, macOS, BSD e Solaris.

