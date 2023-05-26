PostgreSQL Geliştirme Grubu, kısa bir süre önce, yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı ilişkisel veritabanına yapılacak büyük güncelleme olan PostgreSQL 16'nın beta sürümünü duyurdu. Bu sürüm, sorgu yürütme, mantıksal çoğaltma, geliştirici deneyimi ve güvenlik konularında önemli iyileştirmeler gösterir. PostgreSQL 16 Beta 1'in beta testine katılmak isteyen tüm kullanıcılar, bu sürümü projenin resmi web sitesinden indirebilir.

Genel performansı artırmak için çok sayıda iyileştirme uygulandı. Güncellenmiş sürüm, FULL ve RIGHT birleştirmelerinin paralel yürütülmesinin yanı sıra string_agg ve array_agg toplama işlevlerinin paralel yürütülmesine olanak tanıyan gelişmiş sorgu paralelliğini vurgular. Ayrıca PostgreSQL 16, SELECT DISTINCT sorgularında artımlı sıralamalar içerir ve COPY kullanarak eşzamanlı toplu veri yükleme performansını %300'e kadar artırır.

Özellikle PostgreSQL 16, hem x86 hem de Arm mimarileri için SIMD (Tek Yönerge, Çoklu Veri) kullanarak CPU hızlandırma desteği sunar. ASCII ve JSON dizelerini işlemek ve dizileri ve alt işlemleri aramak için yapılan optimizasyonlardan oluşur. Ek olarak, PostgreSQL istemci kitaplığı olan libpq için artık yük dengeleme mevcuttur. Mantıksal çoğaltma özelliği de değişikliklere uğradı. PostgreSQL 16 artık beklemedeki bulut sunucularında mantıksal kod çözmeye izin vererek iş yükü dağıtımı için daha çok yönlü seçenekler sunuyor.

Mantıksal çoğaltmanın performansı, diğer PostgreSQL örneklerine veya mantıksal protokolle uyumlu harici sistemlere verimli gerçek zamanlı veri akışı sağlayarak önemli ölçüde iyileştirildi. Geliştiriciler için yeni sürüm, JSON verilerini işlemek için SQL/JSON standardını uygulamaya devam ediyor. SQL/JSON oluşturucuları, yeni SQL standardı ANY_VALUE toplama işlevi ve 0xff ve 0o777 gibi ondalık olmayan tamsayılar için destek içerir.

Ayrıca psql client'a genişletilmiş sorgu protokol desteği eklenmiştir. Bu beta sürümleri, kullanıcıların 2023'ün sonlarında çıkması planlanan resmi sürümden önce PostgreSQL 16'nın sağlamlığını ve güvenilirliğini test etmelerine yardımcı olacak. Desteklenen platformlar arasında Linux, Windows, macOS, BSD ve Solaris işletim sistemleri bulunur.

PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla çalışabilen no-code bir platform arayan kuruluşlar, güçlü, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir no-code uygulama geliştirme platformu olan AppMaster.io'yu düşünmelidir. AppMaster görsel BP tasarımcısı, REST API'si ve WSS Uç Noktaları gibi yenilikçi yeteneklerle kullanıcılar, minimum kodlama ve teknik borç olmadan arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesini hızla hızlandırabilir. AppMaster.io'nun platformu, 2023 İlkbaharında ve 2023 Kışında G2 tarafından No-Code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı ve Momentum Lideri seçildi.