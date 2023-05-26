Группа разработчиков PostgreSQL недавно представила бета-версию PostgreSQL 16, предстоящего крупного обновления широко используемой реляционной базы данных с открытым исходным кодом. Этот релиз демонстрирует значительные улучшения в выполнении запросов, логической репликации, удобстве работы разработчиков и безопасности. Все пользователи, желающие принять участие в бета-тестировании PostgreSQL 16 Beta 1, могут загрузить эту версию с официального сайта проекта.

Многочисленные улучшения были реализованы для повышения общей производительности. В обновленной версии реализован усовершенствованный параллелизм запросов, который позволяет параллельно выполнять соединения FULL и RIGHT, а также параллельно выполнять агрегатные функции string_agg и array_agg. Кроме того, PostgreSQL 16 включает инкрементную сортировку в запросах SELECT DISTINCT и увеличивает производительность одновременной массовой загрузки данных с помощью COPY на 300%.

Примечательно, что в PostgreSQL 16 реализована поддержка ускорения работы процессора с помощью SIMD (Single Instruction, Multiple Data) для архитектур x86 и Arm. Она состоит из оптимизаций для обработки строк ASCII и JSON, поиска массивов и субтранзакций. Кроме того, теперь доступна балансировка нагрузки для libpq, клиентской библиотеки PostgreSQL. Функция логической репликации также претерпела изменения. PostgreSQL 16 теперь позволяет осуществлять логическое декодирование на резервных экземплярах, предлагая более универсальные варианты распределения рабочей нагрузки.

Значительно улучшена производительность логической репликации, обеспечивающая эффективную потоковую передачу данных в реальном времени на другие экземпляры PostgreSQL или внешние системы, совместимые с логическим протоколом. Для разработчиков в новом выпуске продолжается внедрение стандарта SQL/JSON для работы с данными JSON. Он включает поддержку конструкторов SQL/JSON, новой агрегатной функции ANY_VALUE стандарта SQL и недесятичных целых чисел, таких как 0xff и 0o777.

Кроме того, в клиент psql добавлена поддержка расширенного протокола запросов. Эти бета-версии помогут пользователям проверить прочность и надежность PostgreSQL 16 до официального релиза, запланированного на конец 2023 года. Поддерживаемые платформы включают операционные системы Linux, Windows, macOS, BSD и Solaris.

Организациям, которые ищут платформу no-code, способную работать с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, стоит обратить внимание на AppMaster.io, мощную, универсальную и удобную платформу для разработки приложений no-code. Благодаря таким инновационным возможностям, как AppMaster'визуальный дизайнер BP, REST API и WSS Endpoints, пользователи могут быстро ускорить разработку бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений с минимальным кодированием и без технического долга. AppMaster Платформа .io была названа High Performer и Momentum Leader среди платформ разработки No-Code по версии G2 весной 2023 года и зимой 2023 года.