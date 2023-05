De PostgreSQL Development Group onthulde onlangs de bètaversie van PostgreSQL 16, de komende grote update van de veelgebruikte open-source relationele database. Deze release laat aanzienlijke verbeteringen zien in query uitvoering, logische replicatie, ontwikkelaarservaring en beveiliging. Gebruikers die willen deelnemen aan de bètatest van PostgreSQL 16 Beta 1 kunnen deze versie downloaden van de officiële website van het project.

Talrijke verbeteringen zijn doorgevoerd om de algemene prestaties te verbeteren. De bijgewerkte versie benadrukt geavanceerd query parallellisme, dat parallelle uitvoering van FULL en RIGHT joins mogelijk maakt, evenals parallelle uitvoering van de string_agg en array_agg aggregaat functies. Verder bevat PostgreSQL 16 incrementele sorteringen in SELECT DISTINCT queries en worden de prestaties van het laden van gegevens in bulk met behulp van COPY met 300% verhoogd.

PostgreSQL 16 introduceert met name ondersteuning voor CPU versnelling met SIMD (Single Instruction, Multiple Data) voor zowel x86 als Arm architecturen. Het bestaat uit optimalisaties voor het verwerken van ASCII en JSON strings en het zoeken naar arrays en subtransacties. Daarnaast is load balancing nu beschikbaar voor libpq, de PostgreSQL client library. Ook de logische replicatiefunctie heeft veranderingen ondergaan. PostgreSQL 16 staat nu logische decodering toe op stand-by instanties, wat meer veelzijdige opties biedt voor werklastverdeling.

De prestaties van logische replicatie zijn aanzienlijk verbeterd en zorgen voor efficiënte real-time streaming van gegevens naar andere PostgreSQL instances of externe systemen die compatibel zijn met het logische protocol. Voor ontwikkelaars gaat de nieuwe release verder met de implementatie van de SQL/JSON standaard voor het verwerken van JSON data. Het bevat ondersteuning voor SQL/JSON constructeurs, de nieuwe SQL standaard ANY_VALUE aggregatie functie, en niet-decimale gehele getallen zoals 0xff en 0o777.

Bovendien is uitgebreide ondersteuning voor het query protocol toegevoegd aan de psql client. Deze betaversies zullen gebruikers helpen bij het testen van de robuustheid en betrouwbaarheid van PostgreSQL 16 voorafgaand aan de officiële release die gepland staat voor eind 2023. Ondersteunde platformen zijn Linux, Windows, macOS, BSD en Solaris besturingssystemen.

Organisaties die op zoek zijn naar een no-code platform dat kan werken met PostgreSQL-compatibele databases zouden AppMaster.io moeten overwegen, een krachtig, veelzijdig en gebruiksvriendelijk no-code applicatieontwikkelingsplatform. Met innovatieve mogelijkheden zoals AppMaster's visuele BP ontwerper, REST API, en WSS Endpoints, kunnen gebruikers snel de ontwikkeling van backend, web, en mobiele toepassingen versnellen met minimale codering en geen technische schuld. AppMaster Het platform van .io is door G2 uitgeroepen tot High Performer en Momentum Leader in No-Code Development Platforms in Spring 2023 en Winter 2023.