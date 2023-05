Portal, une app qui améliore la productivité en aidant les utilisateurs à se reconcentrer grâce à des arrière-plans immersifs et des sons naturels, a lancé une version pour la plateforme Mac. Cette nouvelle offre fait suite au succès de l'appli iOS, qui a attiré plus d'un million de téléchargements depuis sa sortie en 2019.

Conçue pour servir à la fois les professionnels travaillant à domicile et ceux travaillant dans des bureaux, la nouvelle appli Portal pour Mac est compatible avec le silicium d'Apple. Offrant aux utilisateurs plus de 80 options d'environnement, elle comprend des vidéos en boucle de haute qualité qui ont été produites par l'équipe interne de Portal. La startup a utilisé des caméras 12K pour capturer certains des environnements les plus pittoresques et les plus sereins du monde, afin que les utilisateurs puissent s'immerger dans l'atmosphère de travail la plus paisible possible.

La vidéo en boucle est disponible pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau, mais les individus peuvent également opter pour une image de fond statique plus conventionnelle en désactivant les mouvements. D'autres options de personnalisation incluent la désactivation des icônes du bureau afin d'offrir à l'utilisateur une vue épurée du paysage qu'il a choisi. L'expérience audio immersive est complétée par des sons de fond naturels conçus pour résonner avec l'audio spatial.

Portal reconnaît l'importance de l'intégration avec d'autres outils et services numériques, en offrant une compatibilité avec des systèmes d'éclairage intelligents tels que Philips Hue et Nanoleaf. Cette intégration permet aux utilisateurs de synchroniser leur éclairage avec l'environnement de l'application, renforçant ainsi leur concentration et leur productivité.

De manière pratique, les utilisateurs peuvent contrôler le son, le mouvement et changer l'arrière-plan en interagissant avec l'icône de la barre de menu, ce qui simplifie le passage d'un paramètre à l'autre. Les raccourcis Siri sont également pris en charge, car l'application Portal a été conçue comme une application Mac native.

Dans le secteur en plein essor des applications de productivité, des outils comme Portal aident les utilisateurs à maintenir un environnement de travail optimal, quel que soit leur lieu de travail.