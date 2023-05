Portal, een app die de productiviteit verhoogt door gebruikers te helpen zich opnieuw te concentreren via meeslepende achtergronden en natuurlijke geluiden, heeft een versie voor het Mac-platform gelanceerd. Dit nieuwe aanbod volgt op het succes van de iOS-app, die sinds de release in 2019 al meer dan een miljoen keer is gedownload.

De nieuwe Portal for Mac-app is ontworpen voor zowel professionals die thuis werken als mensen op kantoor en is compatibel met Apple silicon. De app biedt gebruikers meer dan 80 omgevingsopties en bevat looping-video's van hoge kwaliteit die zijn geproduceerd door het interne team van Portal. De startup heeft gebruik gemaakt van 12K-camera's om enkele van de meest pittoreske en serene omgevingen ter wereld vast te leggen, zodat gebruikers zich kunnen onderdompelen in de meest vredige werksfeer.

Videolooping is beschikbaar voor desktopgebruikers, maar mensen kunnen ook kiezen voor een meer conventionele statische achtergrondafbeelding door beweging uit te schakelen. Verdere aanpassingsopties omvatten het uitschakelen van bureaubladpictogrammen om de gebruiker een overzichtelijke weergave van het gekozen landschap te bieden. De meeslepende audio-ervaring wordt aangevuld met natuurlijke achtergrondgeluiden die zijn ontworpen om te resoneren met ruimtelijke audio.

Portal erkent het belang van integratie met andere digitale tools en diensten en biedt compatibiliteit met slimme verlichtingssystemen zoals Philips Hue en Nanoleaf. Dankzij deze integratie kunnen gebruikers hun verlichting synchroniseren met de app-omgeving, wat hun focus en productiviteitsniveau verder versterkt.

Gebruikers kunnen eenvoudig geluid en beweging regelen en de achtergrond veranderen door middel van het menubalkpictogram, waardoor het eenvoudig is om tussen verschillende instellingen te schakelen. Siri-snelkoppelingen worden ook ondersteund, aangezien de Portal-app is gebouwd als een native Mac-applicatie.

In de snel groeiende sector van productiviteitsapps helpen tools als Portal gebruikers een optimale werkomgeving te handhaven, ongeacht hun werklocatie.