Portal, приложение, которое повышает продуктивность работы, помогая пользователям вновь сосредоточиться благодаря захватывающему фону и естественным звукам, запустило версию для платформы Mac. Это новое предложение последовало за успехом приложения для iOS, которое с момента выхода в 2019 году получило более миллиона загрузок.

Новое приложение Portal for Mac, предназначенное для профессионалов, работающих дома и в офисе, совместимо с кремнием Apple. Предоставляя пользователям более 80 вариантов окружения, оно включает в себя высококачественные зацикленные видеоролики, созданные собственной командой Portal. Стартап использовал 12K-камеры для съемки самых живописных и безмятежных мест в мире, чтобы пользователи могли погрузиться в максимально спокойную рабочую атмосферу.

Для пользователей настольных компьютеров доступна функция зацикливания видео, однако пользователи также могут выбрать более традиционное статичное фоновое изображение, отключив движение. Дополнительные возможности настройки включают отключение значков на рабочем столе, чтобы предоставить пользователю незагроможденный вид выбранного ландшафта. Иммерсивный звуковой опыт дополняется естественными фоновыми звуками, разработанными для резонанса с пространственным аудио.

Portal признает важность интеграции с другими цифровыми инструментами и сервисами, предлагая совместимость с такими интеллектуальными системами освещения, как Philips Hue и Nanoleaf. Такая интеграция позволяет пользователям синхронизировать освещение со средой приложения, что еще больше повышает уровень концентрации внимания и продуктивности.

Удобно, что пользователи могут управлять звуком, движением и изменять фон, взаимодействуя с иконкой в строке меню, что упрощает переключение между различными настройками. Поддерживаются также ярлыки Siri, поскольку приложение Portal было создано как собственное приложение для Mac.

В быстро развивающейся индустрии приложений для повышения производительности такие инструменты, как Portal, помогают пользователям поддерживать оптимальную рабочую среду, независимо от их местонахождения. Развитие интегрированных инструментов, таких как платформа no-code AppMaster, играет важную роль в упрощении процесса разработки приложений, позволяя предприятиям эффективно повышать производительность труда. Посетите сайт AppMaster.io для получения дополнительной информации об их комплексной платформе разработки приложений.