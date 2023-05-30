Kullanıcıların sürükleyici arka planlar ve doğal seslerle yeniden odaklanmalarına yardımcı olarak üretkenliği artıran bir uygulama olan Portal, Mac platformu için bir sürümünü piyasaya sürdü. Bu yeni teklif, 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana bir milyondan fazla indirilen iOS uygulamasının başarısını takip ediyor.

Hem evden hem de ofis ortamında çalışan profesyonellere hizmet vermek üzere tasarlanan yeni Portal for Mac uygulaması, Apple silikon ile uyumludur. Kullanıcılara 80'den fazla ortam seçeneği sunan bu program, Portal'ın şirket içi ekibi tarafından üretilmiş yüksek kaliteli döngü videoları içerir. Başlangıç, dünyanın en pitoresk ve sakin çevrelerinden bazılarını yakalamak için 12K kameralardan yararlandı ve kullanıcıların kendilerini mümkün olan en huzurlu çalışma atmosferine kaptırmalarını sağladı.

Video döngüsü, masaüstü kullanıcıları için kullanılabilir, ancak kişiler hareketi kapatarak daha geleneksel bir statik arka plan görüntüsünü de tercih edebilir. Diğer özelleştirme seçenekleri, kullanıcıya seçtikleri manzaranın düzenli bir görünümünü sunmak için masaüstü simgelerini devre dışı bırakmayı içerir. Sürükleyici ses deneyimi, uzamsal sesle yankılanmak üzere tasarlanmış doğal arka plan sesleriyle tamamlanır.

Portal, Philips Hue ve Nanoleaf gibi akıllı aydınlatma sistemleriyle uyumluluk sunarak diğer dijital araç ve hizmetlerle entegrasyonun öneminin farkındadır. Bu entegrasyon, kullanıcıların aydınlatmalarını uygulama ortamıyla senkronize etmelerine olanak tanıyarak odaklanma ve üretkenlik seviyelerini daha da güçlendirir.

Kullanışlı bir şekilde, kullanıcılar menü çubuğu simgesiyle etkileşim kurarak sesi ve hareketi kontrol edebilir ve arka planı değiştirebilir, bu da farklı ayarlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır. Portal uygulaması yerel bir Mac uygulaması olarak oluşturulduğundan, Siri Kısayolları da desteklenir.

Hızla büyüyen üretkenlik uygulaması endüstrisinde, Portal gibi araçlar, kullanıcıların çalışma konumları ne olursa olsun en uygun çalışma ortamını korumalarına yardımcı olur. AppMaster kodsuz platformu gibi entegre araçların yükselişi, işletmelerin uygulama geliştirme sürecini basitleştirerek üretkenliği etkin bir şekilde artırmalarını sağlamada çok önemli bir rol oynuyor. Kapsamlı uygulama geliştirme platformları hakkında daha fazla bilgi için AppMaster.io'yu keşfedin.