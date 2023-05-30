أطلق Portal ، وهو تطبيق يعزز الإنتاجية من خلال مساعدة المستخدمين على استعادة التركيز من خلال الخلفيات الغامرة والأصوات الطبيعية ، إصدارًا لمنصة Mac. يأتي هذا العرض الجديد في أعقاب نجاح تطبيق iOS ، الذي اجتذب أكثر من مليون عملية تنزيل منذ إطلاقه في عام 2019.

تم تصميم تطبيق Portal for Mac الجديد لخدمة كل من المحترفين الذين يعملون من المنزل والذين يعملون في إعدادات المكتب ، وهو متوافق مع Apple silicon. يوفر للمستخدمين أكثر من 80 خيارًا للبيئة ، ويتضمن مقاطع فيديو حلقات عالية الجودة تم إنتاجها بواسطة فريق Portal الداخلي. استفادت الشركة الناشئة من كاميرات بدقة 12 ألفًا لالتقاط بعض من أكثر المناطق الخلابة والهادئة في العالم ، مما يضمن أن ينغمس المستخدمون في أجواء العمل الأكثر هدوءًا.

تتاح حلقات الفيديو لمستخدمي سطح المكتب ، على الرغم من أنه يمكن للأفراد أيضًا اختيار صورة خلفية ثابتة أكثر تقليدية عن طريق إيقاف تشغيل الحركة. تتضمن خيارات التخصيص الإضافية تعطيل أيقونات سطح المكتب لتزويد المستخدم بعرض مرتب للمناظر الطبيعية التي اختاروها. تكتمل تجربة الصوت الغامرة بأصوات خلفية طبيعية مصممة لتتردد صداها مع الصوت المكاني.

تدرك Portal أهمية التكامل مع الأدوات والخدمات الرقمية الأخرى ، مما يوفر التوافق مع أنظمة الإضاءة الذكية مثل Philips Hue و Nanoleaf. يتيح هذا التكامل للمستخدمين مزامنة الإضاءة الخاصة بهم مع بيئة التطبيق ، مما يزيد من تعزيز مستويات تركيزهم وإنتاجيتهم.

بشكل ملائم ، يمكن للمستخدمين التحكم في الصوت والحركة وتغيير الخلفية من خلال التفاعل مع رمز شريط القائمة ، مما يسهل التبديل بين الإعدادات المختلفة. يتم دعم Siri Shortcuts أيضًا ، حيث تم إنشاء تطبيق Portal كتطبيق أصلي لنظام Mac.

في صناعة تطبيقات الإنتاجية سريعة النمو ، تساعد أدوات مثل Portal المستخدمين في الحفاظ على بيئة عمل مثالية ، بغض النظر عن موقع عملهم. يلعب ظهور الأدوات المتكاملة ، مثل منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية ، دورًا حاسمًا في ضمان قدرة الشركات على تبسيط عملية تطوير التطبيقات ، وتمكينها من تعزيز الإنتاجية بشكل فعال. استكشف AppMaster.io للحصول على مزيد من المعلومات حول منصة تطوير التطبيقات الشاملة الخاصة بهم.