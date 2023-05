Portal, un'app che migliora la produttività aiutando gli utenti a ritrovare la concentrazione grazie a sfondi coinvolgenti e suoni naturali, ha lanciato una versione per la piattaforma Mac. Questa nuova offerta segue il successo dell'app per iOS, che ha ottenuto oltre un milione di download dal suo rilascio nel 2019.

Progettata per servire sia i professionisti che lavorano da casa sia quelli che lavorano in ufficio, la nuova app Portal per Mac è compatibile con il silicone Apple. Offre agli utenti più di 80 opzioni di ambienti e include video in loop di alta qualità prodotti dal team interno di Portal. La startup ha utilizzato telecamere a 12K per catturare alcuni degli ambienti più pittoreschi e sereni del mondo, assicurando agli utenti di immergersi nell'atmosfera di lavoro più tranquilla possibile.

Per gli utenti del desktop è disponibile il looping dei video, ma è anche possibile optare per un'immagine di sfondo statica più convenzionale, disattivando il movimento. Altre opzioni di personalizzazione includono la disattivazione delle icone del desktop, per offrire all'utente una visione ordinata del paesaggio scelto. L'esperienza audio coinvolgente è completata da suoni di sottofondo naturali progettati per risuonare con l'audio spaziale.

Portal riconosce l'importanza dell'integrazione con altri strumenti e servizi digitali e offre la compatibilità con sistemi di illuminazione intelligente come Philips Hue e Nanoleaf. Questa integrazione consente agli utenti di sincronizzare l'illuminazione con l'ambiente dell'app, rafforzando ulteriormente i livelli di concentrazione e produttività.

Gli utenti possono controllare il suono, il movimento e cambiare lo sfondo interagendo con l'icona della barra dei menu, semplificando il passaggio da un'impostazione all'altra. Sono supportate anche le scorciatoie Siri, poiché l'applicazione Portal è stata realizzata come applicazione nativa per Mac.

Nel settore in rapida crescita delle app per la produttività, strumenti come Portal aiutano gli utenti a mantenere un ambiente di lavoro ottimale, indipendentemente dal luogo in cui lavorano. L'aumento degli strumenti integrati, come la piattaforma no-code di AppMaster, svolge un ruolo cruciale nel garantire che le aziende possano semplificare il processo di sviluppo delle app, consentendo loro di migliorare efficacemente la produttività. Esplorate AppMaster.io per maggiori informazioni sulla loro piattaforma completa di sviluppo di applicazioni.