Portal, uma aplicação que aumenta a produtividade ajudando os utilizadores a recuperar a concentração através de fundos imersivos e sons naturais, lançou uma versão para a plataforma Mac. Esta nova oferta segue o sucesso da aplicação para iOS, que atraiu mais de um milhão de downloads desde o seu lançamento em 2019.

Concebida para servir tanto os profissionais que trabalham a partir de casa como os que trabalham em escritórios, a nova aplicação Portal para Mac é compatível com o silício da Apple. Oferecendo aos utilizadores mais de 80 opções de ambiente, inclui vídeos em loop de alta qualidade que foram produzidos pela equipa interna do Portal. A startup utilizou câmaras de 12K para captar alguns dos ambientes mais pitorescos e serenos do mundo, assegurando que os utilizadores podem mergulhar na atmosfera de trabalho mais tranquila possível.

O vídeo em loop está disponível para os utilizadores do ambiente de trabalho, embora os indivíduos também possam optar por uma imagem de fundo estática mais convencional, desactivando o movimento. Outras opções de personalização incluem a desactivação dos ícones do ambiente de trabalho para oferecer ao utilizador uma vista desimpedida da paisagem escolhida. A experiência de áudio envolvente é complementada por sons de fundo naturais concebidos para ressoar com o áudio espacial.

O Portal reconhece a importância da integração com outras ferramentas e serviços digitais, oferecendo compatibilidade com sistemas de iluminação inteligentes como o Philips Hue e o Nanoleaf. Esta integração permite aos utilizadores sincronizar a sua iluminação com o ambiente da aplicação, reforçando ainda mais os seus níveis de concentração e produtividade.

De forma conveniente, os utilizadores podem controlar o som, o movimento e alterar o fundo interagindo com o ícone da barra de menus, tornando simples alternar entre diferentes definições. Os atalhos Siri também são suportados, uma vez que a aplicação Portal foi criada como uma aplicação Mac nativa.

No sector das aplicações de produtividade em rápido crescimento, ferramentas como o Portal ajudam os utilizadores a manter um ambiente de trabalho ideal, independentemente do local de trabalho. O aumento de ferramentas integradas, como a plataforma sem código da AppMaster, desempenha um papel crucial para garantir que as empresas possam simplificar o processo de desenvolvimento de aplicações, permitindo-lhes aumentar a produtividade de forma eficaz. Explore AppMaster.io para obter mais informações sobre a sua plataforma de desenvolvimento de aplicações abrangente.