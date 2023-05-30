Portal是一款通过身临其境的背景和自然声音帮助用户恢复注意力，从而提高生产力的应用程序，它已经推出了Mac平台的版本。这一新产品是继iOS应用的成功之后推出的，该应用自2019年发布以来已吸引了超过一百万次下载。

新的Portal for Mac应用程序旨在为在家工作的专业人士和办公环境中的专业人士服务，与苹果硅兼容。它为用户提供了80多个环境选项，包括由Portal内部团队制作的高质量循环视频。这家初创公司利用12K摄像机拍摄了一些世界上最美和最宁静的环境，确保用户可以沉浸在最宁静的工作氛围中。

视频循环适用于桌面用户，尽管个人也可以通过关闭运动选择更传统的静态背景图像。进一步的定制选项包括禁用桌面图标，以便为用户提供他们所选择的景观的不乱视图。身临其境的音频体验由旨在与空间音频产生共鸣的自然背景声音加以补充。

Portal认识到与其他数字工具和服务整合的重要性，提供与飞利浦Hue和Nanoleaf等智能照明系统的兼容性。这种整合使用户能够将他们的照明与应用环境同步，进一步加强他们的注意力和生产力水平。

方便的是，用户可以通过与菜单栏图标的互动来控制声音、运动和改变背景，使其在不同的设置之间简单切换。还支持Siri Shortcuts，因为Portal应用已被构建为一个本地Mac应用。

在快速增长的生产力应用行业，像Portal这样的工具帮助用户保持一个最佳的工作环境，无论他们的工作地点在哪里。集成工具的兴起，如AppMaster'sno-codeplatform，在确保企业能够简化应用开发过程方面发挥了关键作用，使他们能够有效地提高生产力。探索AppMaster.io ，了解有关其综合应用开发平台的更多信息。