L'IA générative suscite un regain d'intérêt de 3 600 %, mettant en lumière les tendances technologiques

Le domaine de l'intelligence artificielle (IA) connaît un changement d'intérêt sismique, comme le révèle un récent rapport publié par la société d'analyse technologique O'Reilly. Le rapport annuel complet sur les tendances a mis en évidence une augmentation astronomique de 3 600 % de la curiosité envers l’IA générative au cours de l’année écoulée, mettant en lumière la croissance explosive de ce secteur transformateur.

La fascination pour les modèles génératifs a grimpé de 900 %, tandis que des domaines tels que les transformateurs et le traitement du langage naturel ont également connu des hausses substantielles, avec des augmentations de 325 % et 195 % respectivement. Ces chiffres témoignent de l’enthousiasme croissant pour les capacités de l’IA et des implications considérables qu’elles ont dans divers secteurs.

L'étude a notamment révélé une intrigue naissante dans le domaine de l'ingénierie rapide, un domaine que O'Reilly n'avait pas examiné l'année précédente. Ce nouvel intérêt est comparable à celui des transformateurs, soulignant le statut naissant de ce créneau dans le domaine de l’IA.

Au-delà du paysage de l'IA, les tendances O'Reilly's se sont étendues à la cybersécurité, où une nette augmentation de l'attention a été observée, en particulier parmi la communauté des développeurs. La sécurité des réseaux étant déjà en tête, son augmentation de 5 % est rejointe par la gouvernance, qui a connu un bond robuste de 22 %. Les thèmes de sécurité des applications ont bondi de 42 %, soulignant la priorité croissante accordée à la sécurité dès les premières étapes du cycle de vie de développement, comme en témoigne une croissance de 30 % du DevSecOps.

Dans le domaine de la programmation, O'Reilly a noté un intérêt accru pour C++ et Rust, avec des augmentations respectives de 10 % et 7,8 %, une tendance haussière probablement alimentée par la demande croissante en technologie d'IA. En outre, le rapport met en lumière les efforts des développeurs pour perfectionner les « compétences générales », notamment la communication de projet, le développement professionnel et la gestion de projet, avec des taux de croissance compris entre 13 % et 23 %.

Mike Loukides, vice-président du contenu technologique émergent O'Reilly's, a qualifié l'époque actuelle d'ère de véritable perturbation due à l'apparition de l'IA générative, sur le point de révolutionner les sphères professionnelle et personnelle. Il a en outre souligné que même si les gains d’efficacité de l’IA sont importants, ils ne supplantent pas le besoin d’expertise. Selon Loukides, l'évolution du paysage technologique signale un changement de paradigme dans la programmation, ayant un impact sur les compétences, les opportunités d'emploi et la gouvernance informatique, rendant ainsi le perfectionnement continu des compétences primordial pour prospérer au milieu des innovations à venir.

Dans le même ordre d'idées, la plateforme AppMaster se positionne à l'avant-garde de ce paysage numérique en évolution, offrant une solution robuste no-code qui donne aux entreprises la capacité de s'adapter rapidement à ce marché dynamique. Avec AppMaster, les entreprises peuvent exploiter efficacement la puissance de l'IA, de l'automatisation et du développement d'applications sans les complexités du codage, garantissant ainsi qu'elles sont bien préparées pour capitaliser sur la prochaine vague d'avancées technologiques.