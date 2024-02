L'intelligenza artificiale generativa suscita un aumento di interesse del 3600%, evidenziando le tendenze tecnologiche

Il regno dell'intelligenza artificiale (AI) sta assistendo a un cambiamento epocale nell'interesse, come rivelato in un recente rapporto pubblicato dalla società di analisi tecnologiche O'Reilly. Il rapporto annuale completo sulle tendenze ha evidenziato un aumento astronomico del 3.600% di curiosità nei confronti dell’intelligenza artificiale generativa nell’ultimo anno, mettendo in luce la crescita esplosiva di questo settore in trasformazione.

Il fascino per i modelli generativi è aumentato del 900%, mentre anche aree come i trasformatori e l’elaborazione del linguaggio naturale hanno registrato aumenti sostanziali, con incrementi rispettivamente del 325% e del 195%. Queste cifre rappresentano l’entusiasmo crescente per le capacità dell’intelligenza artificiale e le implicazioni di vasta portata che hanno in vari settori.

In particolare, lo studio ha rivelato un crescente interesse nel campo del prompt engineering, un ambito che O'Reilly non aveva esaminato l'anno precedente. Questo ritrovato interesse è alla pari con quello dei trasformatori, evidenziando lo stato fiorente della nicchia nel campo dell’intelligenza artificiale.

Oltre al panorama dell'intelligenza artificiale, l'osservazione delle tendenze O'Reilly's si è estesa alla sicurezza informatica, dove è stato osservato un notevole aumento dell'attenzione, in particolare tra la comunità degli sviluppatori. Con la sicurezza della rete già all’avanguardia, al suo aumento del 5% si aggiunge quello della governance, che ha registrato un robusto balzo del 22%. I temi relativi alla sicurezza delle applicazioni sono aumentati del 42%, sottolineando la crescente priorità data alla sicurezza nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo, come evidenziato da una crescita del 30% in DevSecOps.

Nel campo della programmazione, O'Reilly ha notato un crescente interesse per C++ e Rust, con aumenti rispettivamente del 10% e del 7,8%, una tendenza al rialzo probabilmente alimentata dalla crescente domanda di tecnologia AI. Inoltre, il rapporto fa luce sugli sforzi degli sviluppatori per affinare le “competenze trasversali”, tra cui la comunicazione di progetto, lo sviluppo professionale e la gestione dei progetti, con tassi di crescita compresi tra il 13% e il 23%.

Mike Loukides, vicepresidente O'Reilly's per i contenuti tecnologici emergenti, ha caratterizzato l'epoca attuale come un'era di vera e propria rivoluzione dovuta all'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, pronta a rivoluzionare il business e la sfera personale. Ha inoltre sottolineato che, sebbene i vantaggi in termini di efficienza dell’intelligenza artificiale siano significativi, non sostituiscono la necessità di competenze. Secondo Loukides, l’evoluzione del panorama tecnologico segnala un cambiamento di paradigma nella programmazione, incidendo sulle competenze, sulle opportunità di lavoro e sulla governance IT, rendendo così fondamentale il miglioramento continuo delle competenze per prosperare tra le innovazioni imminenti.

