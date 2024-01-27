الذكاء الاصطناعي التوليدي يثير زيادة في الاهتمام بنسبة 3600%، ويسلط الضوء على اتجاهات التكنولوجيا

يشهد عالم الذكاء الاصطناعي (AI) تحولًا زلزاليًا في الاهتمام كما كشف تقرير حديث نشرته شركة O'Reilly للرؤى التكنولوجية. وقد سلط تقرير الاتجاهات السنوي الشامل الضوء على زيادة فلكية بنسبة 3600% في الفضول المحيط بالذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الماضي، مما سلط الضوء على النمو الهائل لهذا القطاع التحويلي.

وقد ارتفع الانبهار بالنماذج التوليدية بنسبة 900%، في حين شهدت مجالات مثل المحولات ومعالجة اللغات الطبيعية أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، مع زيادات قدرها 325% و195% على التوالي. تمثل هذه الأرقام الحماس المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي والآثار بعيدة المدى التي يمتلكها في مختلف الصناعات.

والجدير بالذكر أن الدراسة كشفت عن اهتمام متزايد بالهندسة السريعة، وهو مجال لم يقم O'Reilly بفحصه في العام السابق. يتساوى هذا الاهتمام المكتشف حديثًا مع اهتمام المحولات، مما يسلط الضوء على الوضع المزدهر لهذا التخصص في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبعيدًا عن مشهد الذكاء الاصطناعي، امتدت رؤية O'Reilly's للاتجاهات إلى الأمن السيبراني، حيث لوحظ ارتفاع ملحوظ في الاهتمام، لا سيما بين مجتمع المطورين. ومع ريادة أمن الشبكات بالفعل، انضمت الحوكمة إلى الزيادة بنسبة 5%، والتي شهدت قفزة قوية بنسبة 22%. ارتفعت مواضيع أمان التطبيقات بنسبة 42%، مما يؤكد الأولوية المتزايدة للأمن خلال المراحل الأولى من دورة حياة التطوير، كما يتضح من النمو بنسبة 30% في DevSecOps.

وفي مجال البرمجة، أشار O'Reilly إلى الاهتمام المتزايد بـ C++ وRust، مع زيادات بنسبة 10% و7.8% على التوالي، وهو اتجاه صعودي من المحتمل أن يغذيه الطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على مساعي المطورين لصقل "المهارات الشخصية"، بما في ذلك التواصل مع المشاريع، والتطوير المهني، وإدارة المشاريع، بمعدلات نمو تتراوح بين 13% و23%.

وصف مايك لوكيدس، نائب رئيس O'Reilly's لمحتوى التكنولوجيا الناشئة، العصر الحالي بأنه حقبة من الاضطراب الحقيقي بسبب ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يستعد لإحداث ثورة في مجال الأعمال والمجالات الشخصية. وشدد أيضًا على أنه على الرغم من أن فوائد كفاءة الذكاء الاصطناعي كبيرة، إلا أنها لا تحل محل الحاجة إلى الخبرة. ووفقاً للوكيدس، يشير المشهد التكنولوجي المتطور إلى تحول نموذجي في البرمجة، مما يؤثر على مجموعات المهارات وفرص العمل وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، مما يجعل تحسين المهارات المستمر أمرًا بالغ الأهمية للازدهار وسط الابتكارات القادمة.

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