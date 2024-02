Generative KI löst einen Anstieg des Interesses um 3600 % aus und macht Technologietrends deutlich

Der Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) erlebt einen gewaltigen Interessenswandel, wie aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Technologieforschungsunternehmens O'Reilly hervorgeht. Der umfassende jährliche Trendbericht hat einen astronomischen Anstieg der Neugier auf generative KI im vergangenen Jahr um 3.600 % hervorgehoben und das explosive Wachstum dieses transformativen Sektors hervorgehoben.

Die Faszination für generative Modelle ist um 900 % gestiegen, während auch Bereiche wie Transformatoren und die Verarbeitung natürlicher Sprache einen deutlichen Anstieg verzeichnen, nämlich um 325 % bzw. 195 %. Diese Zahlen verdeutlichen die zunehmende Begeisterung für die Fähigkeiten der KI und die weitreichenden Auswirkungen, die sie auf verschiedene Branchen hat.

Bemerkenswerterweise offenbarte die Studie eine aufkeimende Intrige im Bereich Prompt Engineering, einem Bereich, den O'Reilly im vergangenen Jahr noch nicht untersucht hatte. Dieses neu entdeckte Interesse steht auf Augenhöhe mit dem der Transformatoren und unterstreicht den wachsenden Status dieser Nische im KI-Bereich.

Über die KI-Landschaft hinaus erstreckte sich O'Reilly's Trenderkennung auch auf die Cybersicherheit, wo insbesondere in der Entwicklergemeinschaft ein deutlicher Anstieg der Aufmerksamkeit zu beobachten war. Da die Netzwerksicherheit bereits eine Vorreiterrolle spielt, gesellt sich zu dem Anstieg um 5 % auch die Governance, die einen kräftigen Sprung von 22 % verzeichnete. Anwendungssicherheitsthemen stiegen um 42 %, was die zunehmende Priorisierung der Sicherheit in den frühesten Phasen des Entwicklungslebenszyklus unterstreicht, was sich in einem 30 %igen Wachstum bei DevSecOps zeigt.

Im Programmierbereich stellte O'Reilly ein erhöhtes Interesse an C++ und Rust fest, mit einem jeweiligen Anstieg von 10 % bzw. 7,8 %, ein Aufwärtstrend, der wahrscheinlich durch die steigenden Anforderungen an die KI-Technologie angeheizt wird. Darüber hinaus beleuchtet der Bericht die Bemühungen der Entwickler, „Soft Skills“ zu verbessern, einschließlich Projektkommunikation, beruflicher Entwicklung und Projektmanagement, mit Wachstumsraten zwischen 13 % und 23 %.

Mike Loukides, O'Reilly's Vizepräsident für neue Technologieinhalte, beschrieb die aktuelle Epoche als eine Ära echter Umwälzungen aufgrund des Aufkommens der generativen KI, die im Begriff sei, den Geschäfts- und Privatbereich zu revolutionieren. Er betonte weiter, dass die Effizienzvorteile der KI zwar erheblich sind, sie jedoch nicht den Bedarf an Fachwissen ersetzen. Laut Loukides signalisiert die sich entwickelnde Technologielandschaft einen Paradigmenwechsel in der Programmierung, der sich auf Fähigkeiten, Beschäftigungsmöglichkeiten und IT-Governance auswirkt und daher eine kontinuierliche Weiterqualifizierung von größter Bedeutung macht, um angesichts bevorstehender Innovationen erfolgreich zu sein.

In ähnlicher Weise positioniert sich die AppMaster Plattform an der Spitze dieser sich entwickelnden digitalen Landschaft und bietet eine robuste no-code Lösung, die Unternehmen in die Lage versetzt, sich schnell an diesen dynamischen Markt anzupassen. Mit AppMaster können Unternehmen die Leistungsfähigkeit von KI, Automatisierung und Anwendungsentwicklung effektiv nutzen, ohne sich mit der Komplexität der Codierung befassen zu müssen, und so sicherstellen, dass sie gut vorbereitet sind, um von der nächsten Welle technologischer Fortschritte zu profitieren.