生成式人工智能引发的兴趣激增 3600%，凸显技术趋势

技术洞察公司O'Reilly最近发布的一份报告显示，人工智能 (AI) 领域的兴趣正在发生巨大变化。综合年度趋势报告强调，过去一年，人们对生成式人工智能的好奇心激增了 3,600%，凸显了这一变革性行业的爆炸性增长。

对生成模型的兴趣猛增了 900%，而 Transformer 和自然语言处理等领域也出现了大幅增长，分别增长了 325% 和 195%。这些数字代表了人们对人工智能能力的热情日益高涨，及其对各个行业的深远影响。

值得注意的是，这项研究揭示了快速工程领域正在兴起的兴趣，这是O'Reilly去年没有研究过的领域。这种新发现的兴趣与变形金刚的兴趣不相上下，凸显了该领域在人工智能领域的新兴地位。

除了人工智能领域之外， O'Reilly's趋势预测还扩展到了网络安全领域，人们尤其是开发者社区对网络安全的关注度显着上升。网络安全已经处于领先地位，治理也实现了 5% 的增长，治理也实现了 22% 的强劲飞跃。应用程序安全主题激增 42%，凸显了开发生命周期最早阶段安全性的优先级不断提高，DevSecOps 增长 30% 就证明了这一点。

在编程领域， O'Reilly指出，人们对 C++ 和 Rust 的兴趣日益浓厚，分别增长了 10% 和 7.8%，这一上升趋势可能是由于人工智能技术需求的不断增长而推动的。此外，该报告还揭示了开发商为提高“软技能”所做的努力，包括项目沟通、专业发展和项目管理，增长率在 13% 至 23% 之间。

O'Reilly's新兴技术内容的副总裁 Mike Loukides 将当前时代描述为由于生成式人工智能的出现而带来真正颠覆的时代，它有望彻底改变商业和个人领域。他进一步强调，虽然人工智能的效率优势非常显着，但它们并不能取代对专业知识的需求。 Loukides 表示，不断发展的技术格局标志着编程范式的转变，影响技能组合、就业机会和 IT 治理，从而使持续的技能提升对于在即将到来的创新中蓬勃发展至关重要。

同样， AppMaster平台位于不断发展的数字领域的最前沿，提供强大的no-code解决方案，使企业能够快速适应这个动态市场。借助AppMaster ，企业可以有效利用人工智能、自动化和应用程序开发的力量，而无需复杂的编码，确保他们做好充分准备，利用下一波技术进步。