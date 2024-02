IA generativa desperta um aumento de 3.600% no interesse, destacando tendências tecnológicas

O domínio da Inteligência Artificial (IA) está a testemunhar uma mudança sísmica de interesse, conforme revelado num relatório recente publicado pela empresa de insights tecnológicos O'Reilly. O abrangente relatório anual de tendências destacou um aumento astronómico de 3.600% na curiosidade em torno da IA ​​generativa durante o ano passado, destacando o crescimento explosivo deste setor transformador.

O fascínio pelos modelos generativos aumentou 900%, enquanto áreas como transformadores e processamento de linguagem natural também registaram aumentos substanciais, com aumentos de 325% e 195%, respetivamente. Estes números representam o entusiasmo crescente pelas capacidades da IA ​​e as implicações de longo alcance que elas possuem em vários setores.

Notavelmente, o estudo revelou uma intriga crescente na engenharia imediata, um domínio que O'Reilly não havia examinado no ano anterior. Este novo interesse está no mesmo nível do dos transformadores, destacando o status crescente do nicho no campo da IA.

Para além do panorama da IA, a identificação de tendências O'Reilly's estendeu-se à segurança cibernética, onde foi observado um aumento acentuado na atenção, especialmente entre a comunidade de desenvolvedores. Com a segurança da rede já na liderança, o seu aumento de 5% é acompanhado pela governação, que testemunhou um salto robusto de 22%. Os temas de segurança de aplicativos aumentaram 42%, ressaltando a crescente priorização da segurança nos estágios iniciais do ciclo de vida de desenvolvimento, conforme evidenciado por um crescimento de 30% em DevSecOps.

No domínio da programação, O'Reilly observou um maior interesse em C++ e Rust, com aumentos respectivos de 10% e 7,8%, uma tendência de alta provavelmente alimentada pelas crescentes demandas em tecnologia de IA. Além disso, o relatório esclarece os esforços dos desenvolvedores para aprimorar “habilidades interpessoais”, incluindo comunicação de projetos, desenvolvimento profissional e gerenciamento de projetos, com taxas de crescimento entre 13% e 23%.

Mike Loukides, vice-presidente de conteúdo de tecnologia emergente O'Reilly's, caracterizou a época atual como uma era de ruptura genuína devido ao início da IA ​​generativa, preparada para revolucionar as esferas empresariais e pessoais. Ele enfatizou ainda que, embora os benefícios de eficiência da IA ​​sejam significativos, eles não suplantam a necessidade de conhecimentos especializados. De acordo com Loukides, o cenário tecnológico em evolução sinaliza uma mudança de paradigma na programação, impactando os conjuntos de habilidades, as oportunidades de emprego e a governança de TI, tornando assim a melhoria contínua fundamental para prosperar em meio às inovações futuras.

Na mesma linha, a plataforma AppMaster está posicionada na vanguarda deste cenário digital em evolução, oferecendo uma solução robusta no-code que equipa as empresas com a capacidade de se adaptarem rapidamente a este mercado dinâmico. Com AppMaster, as empresas podem aproveitar efetivamente o poder da IA, da automação e do desenvolvimento de aplicativos sem as complexidades da codificação, garantindo que estejam bem preparadas para capitalizar na próxima onda de avanços tecnológicos.