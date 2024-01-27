Üretken Yapay Zeka, Teknoloji Trendlerini Öne Çıkararak İlgide %3600 Artış Sağlıyor

Yapay Zeka (AI) alanı, teknoloji öngörüsü firması O'Reilly tarafından yayınlanan yakın tarihli bir raporda ortaya konduğu gibi, ilgide sismik bir değişime tanık oluyor. Kapsamlı yıllık trend raporu, geçen yıl üretken yapay zekaya yönelik merakta %3.600'lük astronomik bir artışın altını çizerek, bu dönüştürücü sektörün patlayıcı büyümesine dikkat çekti.

Üretken modellere duyulan ilgi %900 oranında artarken, transformatörler ve doğal dil işleme gibi alanlarda da sırasıyla %325 ve %195 artışlarla önemli artışlar görüldü. Bu rakamlar, yapay zekanın yeteneklerine yönelik artan ilgiyi ve bunların çeşitli endüstrilerde sahip olduğu geniş kapsamlı sonuçları temsil ediyor.

Özellikle, çalışma, O'Reilly önceki yıl incelemediği bir alan olan hızlı mühendislik konusunda gelişen bir entrikayı ortaya çıkardı. Bu yeni keşfedilen ilgi, transformatörlerinkiyle aynı seviyede olup, yapay zeka alanında nişin gelişen durumunu vurguluyor.

O'Reilly's trend tespiti, yapay zeka alanının ötesinde, özellikle geliştirici topluluğu arasında dikkatin belirgin bir şekilde arttığı siber güvenliğe de uzandı. Ağ güvenliği halihazırda başı çekerken, %5'lik artışa, %22'lik güçlü bir sıçramaya tanık olan yönetişim de eklendi. Uygulama güvenliği temaları %42 oranında arttı; bu, DevSecOps'taki %30'luk büyümenin de gösterdiği gibi, geliştirme yaşam döngüsünün ilk aşamalarında güvenliğe artan önceliklendirmenin altını çizdi.

Programlama alanında O'Reilly, C++ ve Rust'a olan ilginin sırasıyla %10 ve %7,8 artışlarla arttığını belirtti; bu yükseliş eğilimi muhtemelen yapay zeka teknolojisindeki artan taleplerden kaynaklanıyordu. Ayrıca rapor, geliştiricilerin proje iletişimi, mesleki gelişim ve proje yönetimi dahil olmak üzere %13 ile %23 arasındaki büyüme oranlarıyla "sosyal becerileri" geliştirme çabalarına ışık tutuyor.

O'Reilly's gelişen teknoloji içeriğinden sorumlu başkan yardımcısı Mike Loukides, içinde bulunduğumuz çağı, iş dünyasında ve kişisel alanlarda devrim yaratmaya hazır, üretken yapay zekanın başlangıcı nedeniyle gerçek bir kesinti çağı olarak nitelendirdi. Ayrıca yapay zekanın verimlilik açısından sağladığı faydalar önemli olsa da bunların uzmanlık ihtiyacının yerini almadığını vurguladı. Loukides'e göre gelişen teknoloji ortamı, programlamada bir paradigma değişikliğine işaret ediyor; beceri gruplarını, istihdam fırsatlarını ve BT yönetişimini etkiliyor, böylece gelecek yeniliklerin ortasında başarılı olmak için sürekli beceri geliştirmeyi çok önemli hale getiriyor.

Benzer şekilde, AppMaster platformu da bu gelişen dijital ortamın ön saflarında yer alıyor ve işletmelere bu dinamik pazara hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneği sağlayan no-code sağlam bir çözüm sunuyor. AppMaster ile kuruluşlar, kodlamanın karmaşıklığı olmadan yapay zekanın, otomasyonun ve uygulama geliştirmenin gücünden etkili bir şekilde yararlanabilirler ve böylece bir sonraki teknolojik gelişmeler dalgasından yararlanmaya iyi hazırlanmış olmalarını sağlarlar.