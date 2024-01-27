Генеративный искусственный интеллект вызвал рост интереса на 3600 %, подчеркивая технологические тенденции

В сфере искусственного интеллекта (ИИ) наблюдается сейсмический сдвиг интереса, как показано в недавнем отчете, опубликованном фирмой по анализу технологий O'Reilly. В всеобъемлющем ежегодном отчете о тенденциях отмечен астрономический всплеск интереса к генеративному искусственному интеллекту на астрономические 3600% за последний год, что подчеркивает взрывной рост этого преобразующего сектора.

Увлечение генеративными моделями выросло на 900%, в то время как в таких областях, как преобразователи и обработка естественного языка, также наблюдался значительный рост: рост составил 325% и 195% соответственно. Эти цифры отражают растущий интерес к возможностям ИИ и далеко идущие последствия, которые они имеют в различных отраслях.

Примечательно, что исследование выявило растущую интригу в области оперативного проектирования, области, которую O'Reilly не исследовал в прошлом году. Этот вновь обретенный интерес находится на одном уровне с интересом к трансформерам, подчеркивая растущий статус этой ниши в области искусственного интеллекта.

Помимо сферы искусственного интеллекта, O'Reilly's выявил тенденции и в области кибербезопасности, где наблюдается заметный всплеск внимания, особенно среди сообщества разработчиков. Поскольку сетевая безопасность уже лидирует, к ее 5%-ному росту присоединяется и управление, которое продемонстрировало уверенный скачок на 22%. Количество тем, связанных с безопасностью приложений, выросло на 42 %, что подчеркивает растущий приоритет безопасности на самых ранних этапах жизненного цикла разработки, о чем свидетельствует рост DevSecOps на 30 %.

В сфере программирования O'Reilly отметил повышенный интерес к C++ и Rust, причем рост составил соответственно 10% и 7,8%, и эта тенденция, вероятно, вызвана растущими потребностями в технологиях искусственного интеллекта. Кроме того, отчет пролил свет на усилия разработчиков по совершенствованию «мягких навыков», включая проектное общение, профессиональное развитие и управление проектами, темпы роста которых составляют от 13% до 23%.

Майк Лукидес, вице-президент O'Reilly's по новому технологическому контенту, охарактеризовал нынешнюю эпоху как эпоху подлинного прорыва из-за появления генеративного искусственного интеллекта, готового революционизировать деловую и личную сферы. Он также подчеркнул, что, хотя преимущества ИИ в области эффективности значительны, они не заменяют необходимость в экспертных знаниях. По словам Лукидеса, развивающийся технологический ландшафт сигнализирует о смене парадигмы в программировании, влияя на набор навыков, возможности трудоустройства и управление ИТ, тем самым делая непрерывное повышение квалификации первостепенным для процветания среди предстоящих инноваций.

Аналогичным образом, платформа AppMaster находится в авангарде развивающегося цифрового ландшафта, предлагая надежное решение no-code, которое дает предприятиям возможность быстро адаптироваться к этому динамичному рынку. С помощью AppMaster предприятия могут эффективно использовать возможности искусственного интеллекта, автоматизации и разработки приложений без сложностей с кодированием, гарантируя, что они хорошо подготовлены к извлечению выгоды из следующей волны технологических достижений.