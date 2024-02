Generatywna sztuczna inteligencja powoduje wzrost zainteresowania o 3600%, podkreślając trendy technologiczne

Jak wynika z niedawnego raportu opublikowanego przez firmę O'Reilly zajmującą się badaniami technologicznymi, w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) następuje gwałtowny wzrost zainteresowania. Kompleksowy roczny raport na temat trendów podkreślił astronomiczny wzrost zainteresowania generatywną sztuczną inteligencją o 3600% w ciągu ostatniego roku, podkreślając gwałtowny rozwój tego transformacyjnego sektora.

Fascynacja modelami generatywnymi wzrosła o 900%, podczas gdy obszary takie jak transformatory i przetwarzanie języka naturalnego również odnotowały znaczny wzrost, odpowiednio o 325% i 195%. Liczby te odzwierciedlają rosnący entuzjazm dla możliwości sztucznej inteligencji i dalekosiężne implikacje, jakie niosą one dla różnych branż.

Warto zauważyć, że badanie ujawniło rosnące zainteresowanie inżynierią natychmiastową, dziedziną, której O'Reilly nie badał w zeszłym roku. To nowo odkryte zainteresowanie dorównuje zainteresowaniu transformatorami, podkreślając rosnący status tej niszy w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Wykraczając poza krajobraz sztucznej inteligencji, wykrywanie trendów O'Reilly's rozszerzyło się na cyberbezpieczeństwo, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost uwagi, szczególnie wśród społeczności programistów. Ponieważ bezpieczeństwo sieci jest już liderem, do jego 5% wzrostu dołącza zarządzanie, które odnotowało znaczny wzrost o 22%. Tematy związane z bezpieczeństwem aplikacji wzrosły o 42%, co podkreśla rosnące priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa na najwcześniejszych etapach cyklu życia oprogramowania, o czym świadczy 30% wzrost DevSecOps.

W dziedzinie programowania O'Reilly odnotował zwiększone zainteresowanie C++ i Rust, odpowiednio o 10% i 7,8%, co jest tendencją wzrostową prawdopodobnie napędzaną rosnącymi wymaganiami w zakresie technologii sztucznej inteligencji. Ponadto raport rzucił światło na wysiłki programistów mające na celu udoskonalenie „umiejętności miękkich”, w tym komunikacji w projekcie, rozwoju zawodowego i zarządzania projektami, przy stopie wzrostu od 13% do 23%.

Mike Loukides, wiceprezes O'Reilly's nowych treści technologicznych, scharakteryzował obecną epokę jako erę prawdziwych zakłóceń spowodowanych pojawieniem się generatywnej sztucznej inteligencji, gotowej zrewolucjonizować sferę biznesową i osobistą. Podkreślił następnie, że choć korzyści w zakresie wydajności sztucznej inteligencji są znaczące, nie zastępują one zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę. Według Loukidesa ewoluujący krajobraz technologiczny sygnalizuje zmianę paradygmatu w programowaniu, wpływając na zestawy umiejętności, możliwości zatrudnienia i zarządzanie IT, przez co ciągłe podnoszenie kwalifikacji ma kluczowe znaczenie, aby móc prosperować wśród nadchodzących innowacji.

