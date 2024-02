Generatieve AI zorgt voor een stijging van 3600% in interesse en benadrukt technische trends

Het domein van de kunstmatige intelligentie (AI) is getuige van een seismische verschuiving in de belangstelling, zoals blijkt uit een recent rapport gepubliceerd door het technologie-inzichtenbureau O'Reilly. Het uitgebreide jaarlijkse trendsrapport heeft het afgelopen jaar een astronomische stijging van 3.600% in de nieuwsgierigheid naar generatieve AI benadrukt, waarmee de explosieve groei van deze transformatieve sector wordt benadrukt.

De fascinatie voor generatieve modellen is met 900% gestegen, terwijl gebieden als transformatoren en natuurlijke taalverwerking ook aanzienlijke stijgingen hebben gekend, met stijgingen van respectievelijk 325% en 195%. Deze cijfers vertegenwoordigen het toenemende enthousiasme voor de mogelijkheden van AI en de verstrekkende implicaties die deze hebben voor verschillende industrieën.

Het onderzoek bracht met name een groeiende intriges op het gebied van snelle engineering aan het licht, een domein dat O'Reilly het voorgaande jaar niet had onderzocht. Deze hernieuwde interesse staat op één lijn met die van transformatoren, wat de ontluikende status van de niche binnen het AI-veld benadrukt.

Buiten het AI-landschap breidde O'Reilly's trendspotting zich uit naar cyberbeveiliging, waar een duidelijke toename van de aandacht werd waargenomen, vooral onder de ontwikkelaarsgemeenschap. Nu netwerkbeveiliging al voorop loopt, wordt de stijging van 5% vergezeld door governance, die getuige was van een robuuste sprong van 22%. De thema's voor applicatiebeveiliging stegen met 42%, wat de groeiende prioriteit van beveiliging in de vroegste stadia van de ontwikkelingslevenscyclus onderstreepte, zoals blijkt uit een groei van 30% in DevSecOps.

Op programmeergebied constateerde O'Reilly een toegenomen belangstelling voor C++ en Rust, met respectievelijke stijgingen van 10% en 7,8%, een opwaartse trend die waarschijnlijk wordt aangewakkerd door de stijgende vraag naar AI-technologie. Bovendien werpt het rapport licht op de inspanningen van ontwikkelaars om 'zachte vaardigheden' te verbeteren, waaronder projectcommunicatie, professionele ontwikkeling en projectmanagement, met groeipercentages tussen 13% en 23%.

Mike Loukides, O'Reilly's vice-president van opkomende technologie-inhoud, typeerde het huidige tijdperk als een tijdperk van echte ontwrichting als gevolg van de opkomst van generatieve AI, die op het punt staat een revolutie teweeg te brengen in de zakelijke en persoonlijke sfeer. Hij benadrukte verder dat hoewel de efficiëntievoordelen van AI aanzienlijk zijn, deze de behoefte aan expertise niet verdringen. Volgens Loukides signaleert het evoluerende technologielandschap een paradigmaverschuiving in programmeren, die van invloed is op vaardigheden, werkgelegenheid en IT-beheer, waardoor voortdurende bijscholing van cruciaal belang wordt om te kunnen gedijen te midden van komende innovaties.

