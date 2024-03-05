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تطرح شركة Pluralsight صناديق حماية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنمية المهارات التقنية

Mar 05, 2024
تطرح شركة Pluralsight صناديق حماية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنمية المهارات التقنية

في خطوة ابتكارية لتحسين مهارات القوى العاملة في مجال التكنولوجيا، كشفت Pluralsight عن صناديق الحماية للذكاء الاصطناعي - وهي مجموعة متقدمة من أدوات التعلم المصممة لتوفير تجربة آمنة وعملية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة. وقد تم تجهيز هذه المنصات بعدد كبير من الأدوات، بما في ذلك الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ومجموعة متنوعة من نماذج اللغات الكبيرة، مما يرسم مسارًا آمنًا للمطورين لاستكشاف حدود الذكاء الاصطناعي.

تخلق بيئة التعلم هذه أرضًا خصبة لتعزيز المهارات وتبسيط عملية التعلم. من خلال تقديم جلسات تدريب تفاعلية باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي على موفري الخدمات السحابية الرائدين مثل Amazon Web Services وAzure وGoogle Cloud، تقدم صناديق الحماية هذه بديلاً فعالاً من حيث التكلفة ومراعيًا للموارد للإعدادات التجريبية التقليدية.

وسط القلق الملح في صناعة التكنولوجيا بشأن نقص مهارات الذكاء الاصطناعي المتعمقة، تظهر صناديق الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي Pluralsight's كعامل تمكين حاسم للتطوير المهني. ويسلط تقرير مهارات الذكاء الاصطناعي الذي أصدرته الشركة مؤخرًا الضوء على هذه المشكلة، حيث كشف أن 12% فقط من المتخصصين في مجال التكنولوجيا يتمتعون بخبرة كبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتؤكد هذه النتيجة قدرة هذه البيئة الرملية على سد الفجوة المعرفية من خلال المشاركة العملية الخالية من المخاطر.

ومن خلال تسليط الضوء على أهمية هذا الابتكار، يعزز جريج سيكاريلي، كبير مسؤولي المنتجات في Pluralsight ، دور المنصة في تعزيز الخبرة التقنية: "لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة، تعد الاستثمارات في توسيع وتعميق معرفة القوى العاملة أمرًا ضروريًا. توفر صناديق الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي لدينا مساحة محمية الفرق لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي دون القلق بشأن التكاليف السحابية الزائدة أو حوادث التعلم المؤسفة في البيئات المباشرة."

في المشهد الآخذ في الاتساع للتطوير no-code low-code ، تُكمل منصات مثل AppMaster مجموعة الأدوات المتاحة للتقنيين المتمرسين والمطورين الناشئين للابتكار والتكرار بسرعة. AppMaster ، وهو حل no-code يعمل على تسريع تطوير الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يضع نفسه جنبًا إلى جنب مع مجتمع الموارد الذي يدفع المظروف في التعليم التكنولوجي وتنمية المهارات.

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