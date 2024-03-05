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Pluralsight, Teknik Beceri Gelişimini Artırmak için Yapay Zeka Korumalı Alanlarını Kullanıma Sunuyor

Mar 05, 2024
Pluralsight, Teknik Beceri Gelişimini Artırmak için Yapay Zeka Korumalı Alanlarını Kullanıma Sunuyor

Pluralsight, teknoloji alanında işgücünün becerilerini artırmaya yönelik bir yenilik hamlesi olarak, yeni ortaya çıkan yapay zeka teknolojileriyle güvenli, uygulamalı bir deneyim sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir öğrenme araçları paketi olan yapay zeka sanal alanlarını tanıttı. Bu platformlar, yapay zeka bulut hizmetleri, üretken yapay zekaya yönelik not defterleri ve çok çeşitli büyük dil modelleri dahil olmak üzere çok sayıda araçla donatılmıştır ve geliştiricilerin yapay zeka sınırlarını keşfetmesi için güvenli bir yol açar.

Böyle bir öğrenme ortamı, becerilerin geliştirilmesi için verimli bir zemin oluşturur ve öğrenme sürecini kolaylaştırır. Amazon Web Services, Azure ve Google Cloud gibi önde gelen bulut sağlayıcılarında yapay zeka hizmetlerini kullanan etkileşimli pratik oturumları sunan bu sanal alanlar, geleneksel deneysel kurulumlara uygun maliyetli, kaynak bilincine sahip bir alternatif sunuyor.

Teknoloji sektörünün derinlemesine yapay zeka becerilerinin eksikliği konusundaki acil endişelerinin ortasında, Pluralsight's yapay zeka sanal alanları, profesyonel gelişim için kritik bir kolaylaştırıcı olarak ortaya çıkıyor. Şirketin son Yapay Zeka Becerileri Raporu bu konunun altını çiziyor ve teknoloji profesyonellerinin yalnızca %12'sinin yapay zeka teknolojilerinde önemli deneyime sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu bulgu, bu sanal alanların pratik, risksiz katılım yoluyla bilgi açığını kapatma potansiyelini vurguluyor.

Pluralsight Ürün Sorumlusu Greg Ceccarelli, bu tür bir yeniliğin önemini vurgulayarak platformun teknik uzmanlığı desteklemedeki rolünü güçlendiriyor: "Yapay zekanın tüm potansiyelinden yararlanmak için, iş gücü bilgisini genişletme ve derinleştirmeye yatırım yapmak zorunludur. Yapay zeka sanal alanlarımız, korunan bir alan sağlar. Ekipler, gereksiz bulut maliyetleri veya canlı ortamlarda öğrenme aksilikleri endişesi olmadan yapay zeka becerilerini güçlendirecek."

no-code ve low-code geliştirmenin genişleyen ortamında, AppMaster gibi platformlar, deneyimli teknoloji uzmanlarının ve gelişen geliştiricilerin hızlı bir şekilde yenilik yapmaları ve yinelemeleri için mevcut araç yelpazesini tamamlıyor. Arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeyi hızlandıran no-code bir çözüm olan AppMaster, kendisini teknoloji eğitimi ve beceri geliştirmede sınırları zorlayan kaynaklar topluluğunun yanında konumlandırıyor.

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