Pluralsight lancia sandbox AI per migliorare lo sviluppo delle competenze tecnologiche

In un colpo di innovazione per il miglioramento delle competenze della forza lavoro nello spazio tecnologico, Pluralsight ha presentato i sandbox AI, una suite avanzata di strumenti di apprendimento progettati per fornire un’esperienza sicura e pratica con le tecnologie AI emergenti. Queste piattaforme sono dotate di una serie di strumenti, tra cui servizi cloud di intelligenza artificiale, notebook per l’intelligenza artificiale generativa e una vasta gamma di modelli linguistici di grandi dimensioni, tracciando un percorso sicuro affinché gli sviluppatori possano esplorare la frontiera dell’intelligenza artificiale.

Un tale ambiente di apprendimento coltiva un terreno fertile per il miglioramento delle competenze e semplifica il processo di apprendimento. Offrendo sessioni pratiche interattive che utilizzano servizi di intelligenza artificiale sui principali fornitori di servizi cloud come Amazon Web Services, Azure e Google Cloud, questi sandbox rappresentano un'alternativa economica e attenta alle risorse alle tradizionali configurazioni sperimentali.

Nel contesto della pressante preoccupazione del settore tecnologico per la carenza di competenze approfondite in materia di intelligenza artificiale, i sandbox AI Pluralsight's emergono come un fattore abilitante fondamentale per lo sviluppo professionale. Il recente AI Skills Report dell’azienda sottolinea questo problema, rivelando che solo il 12% dei professionisti tecnologici ha una notevole esperienza nelle tecnologie AI. Questa scoperta accentua il potenziale di questi sandbox nel colmare il divario di conoscenze attraverso un impegno pratico e privo di rischi.

Sottolineando l'importanza di tale innovazione, Greg Ceccarelli, Chief Product Officer di Pluralsight, rafforza il ruolo della piattaforma nel rafforzare le competenze tecniche: "Per sfruttare tutto il potenziale dell'intelligenza artificiale, sono indispensabili investimenti nell'ampliamento e nell'approfondimento della conoscenza della forza lavoro. I nostri sandbox AI forniscono uno spazio protetto per team per rafforzare le competenze di intelligenza artificiale senza preoccuparsi di costi cloud superflui o di contrattempi di apprendimento in contesti live."

