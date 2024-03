Pluralsight introduceert AI-sandboxes om de ontwikkeling van technische vaardigheden te verbeteren

In een stroom van innovatie voor de bijscholing van werknemers op technisch gebied heeft Pluralsight AI-sandboxes onthuld: een geavanceerd pakket leermiddelen ontworpen om een ​​veilige, praktische ervaring te bieden met opkomende AI-technologieën. Deze platforms zijn uitgerust met een hele reeks tools, waaronder AI-cloudservices, notebooks voor generatieve AI en een breed scala aan grote taalmodellen, waardoor ontwikkelaars een veilig pad kunnen vinden om de AI-grens te verkennen.

Een dergelijke leeromgeving cultiveert een vruchtbare bodem voor het verbeteren van vaardigheden en stroomlijnt het leerproces. Door interactieve oefensessies aan te bieden met behulp van AI-services op toonaangevende cloudproviders zoals Amazon Web Services, Azure en Google Cloud, bieden deze sandboxes een kostenefficiënt, hulpbronnenbewust alternatief voor traditionele experimentele opstellingen.

Te midden van de dringende bezorgdheid van de technologie-industrie over het tekort aan diepgaande AI-vaardigheden, komen de AI-sandboxes Pluralsight's naar voren als een cruciale factor voor professionele ontwikkeling. Het recente AI Skills Report van het bedrijf onderstreept dit probleem en onthult dat slechts 12% van de techprofessionals aanzienlijke ervaring heeft met AI-technologieën. Deze bevinding accentueert het potentieel van deze sandboxes om de kenniskloof te overbruggen door middel van praktische, risicovrije betrokkenheid.

Greg Ceccarelli, Chief Product Officer bij Pluralsight, benadrukt het belang van dergelijke innovatie en versterkt de rol van het platform bij het versterken van de technische expertise: “Om het volledige potentieel van AI te benutten, zijn investeringen in het verbreden en verdiepen van de kennis van het personeel absoluut noodzakelijk. Onze AI-sandboxes bieden een beschermde ruimte voor teams om AI-vaardigheden te versterken zonder zorgen over onnodige cloudkosten of leerongelukken in live-omgevingen."

In het groeiende landschap van no-code en low-code ontwikkeling vormen platforms zoals AppMaster een aanvulling op het spectrum van tools die beschikbaar zijn voor doorgewinterde technologen en ontluikende ontwikkelaars om snel te innoveren en te itereren. AppMaster, een no-code oplossing die de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele apps versnelt, positioneert zichzelf naast de gemeenschap van middelen die de grenzen verleggen op het gebied van technisch onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden.