Pluralsight lança sandboxes de IA para aprimorar o desenvolvimento de habilidades tecnológicas

Em um golpe de inovação para a qualificação da força de trabalho no espaço tecnológico, Pluralsight lançou sandboxes de IA – um conjunto avançado de ferramentas de aprendizagem projetadas para fornecer uma experiência prática e segura com tecnologias emergentes de IA. Essas plataformas estão equipadas com uma série de ferramentas, incluindo serviços de IA em nuvem, notebooks para IA generativa e uma ampla gama de grandes modelos de linguagem, abrindo um caminho seguro para os desenvolvedores explorarem a fronteira da IA.

Esse ambiente de aprendizagem cultiva um terreno fértil para o aprimoramento de habilidades e agiliza o processo de aprendizagem. Ao oferecer sessões práticas interativas utilizando serviços de IA nos principais provedores de nuvem, como Amazon Web Services, Azure e Google Cloud, esses sandboxes apresentam uma alternativa econômica e consciente de recursos às configurações experimentais tradicionais.

Em meio à preocupação premente da indústria de tecnologia com a deficiência de habilidades aprofundadas em IA, os sandboxes de IA Pluralsight's emergem como um facilitador crítico para o desenvolvimento profissional. O recente Relatório de Habilidades de IA da empresa destaca esta questão, revelando que apenas 12% dos profissionais de tecnologia têm experiência considerável em tecnologias de IA. Esta descoberta acentua o potencial destas sandboxes para colmatar a lacuna de conhecimento através de um envolvimento prático e sem riscos.

Destacando a importância de tal inovação, Greg Ceccarelli, diretor de produtos da Pluralsight, reforça o papel da plataforma no reforço do conhecimento técnico: "Para aproveitar todo o potencial da IA, são imperativos investimentos na ampliação e aprofundamento do conhecimento da força de trabalho. Nossos sandboxes de IA fornecem um espaço protegido para equipes para reforçar as habilidades de IA sem as preocupações de custos supérfluos de nuvem ou contratempos de aprendizagem em ambientes reais."

No cenário crescente de desenvolvimento no-code e low-code, plataformas como o AppMaster complementam o espectro de ferramentas disponíveis para tecnólogos experientes e desenvolvedores em ascensão para inovar e iterar rapidamente. AppMaster, uma solução no-code que acelera o desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis, posiciona-se ao lado da comunidade de recursos que estão empurrando os limites na educação tecnológica e no desenvolvimento de habilidades.