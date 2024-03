Pluralsight führt KI-Sandboxen ein, um die Entwicklung technischer Fähigkeiten zu verbessern

Als Innovationsschub für die Qualifizierung von Arbeitskräften im Technologiebereich hat Pluralsight KI-Sandboxen vorgestellt – eine fortschrittliche Suite von Lerntools, die eine sichere, praktische Erfahrung mit neuen KI-Technologien ermöglichen sollen. Diese Plattformen sind mit einer Vielzahl von Tools ausgestattet, darunter KI-Cloud-Dienste, Notebooks für generative KI und einer Vielzahl großer Sprachmodelle, die Entwicklern einen sicheren Weg zur Erkundung der KI-Grenzen bieten.

Eine solche Lernumgebung schafft einen fruchtbaren Boden für die Verbesserung von Fähigkeiten und rationalisiert den Lernprozess. Durch die Bereitstellung interaktiver Übungssitzungen unter Nutzung von KI-Diensten führender Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services, Azure und Google Cloud stellen diese Sandboxes eine kosteneffiziente und ressourcenschonende Alternative zu herkömmlichen Versuchsaufbauten dar.

Angesichts der dringenden Besorgnis der Technologiebranche über den Mangel an fundierten KI-Kenntnissen erweisen sich die KI-Sandboxes Pluralsight's als entscheidender Wegbereiter für die berufliche Entwicklung. Der aktuelle AI Skills Report des Unternehmens unterstreicht dieses Problem und zeigt, dass nur 12 % der Technikexperten über beträchtliche Erfahrung mit KI-Technologien verfügen. Dieses Ergebnis unterstreicht das Potenzial dieser Sandboxes, die Wissenslücke durch praktisches, risikofreies Engagement zu schließen.

Greg Ceccarelli, Chief Product Officer bei Pluralsight, unterstreicht die Bedeutung solcher Innovationen und unterstreicht die Rolle der Plattform bei der Stärkung des technischen Fachwissens: „Um das volle Potenzial der KI auszuschöpfen, sind Investitionen in die Erweiterung und Vertiefung des Wissens der Belegschaft unerlässlich. Unsere KI-Sandboxen bieten einen geschützten Raum für.“ Teams können ihre KI-Fähigkeiten stärken, ohne sich Sorgen über überflüssige Cloud-Kosten oder Lernpannen in Live-Umgebungen machen zu müssen.“

In der wachsenden Landschaft der no-code und low-code Entwicklung ergänzen Plattformen wie AppMaster das Spektrum an Tools, die erfahrenen Technologen und aufstrebenden Entwicklern zur schnellen Innovation und Iteration zur Verfügung stehen. AppMaster, eine no-code Lösung, die die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Apps beschleunigt, positioniert sich neben der Community von Ressourcen, die in der technischen Ausbildung und Kompetenzentwicklung neue Maßstäbe setzen.