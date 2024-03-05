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Pluralsight внедряет песочницы искусственного интеллекта для улучшения развития технических навыков

05, мар. 2024
Pluralsight внедряет песочницы искусственного интеллекта для улучшения развития технических навыков

В рамках инноваций в сфере повышения квалификации сотрудников в технологической сфере Pluralsight представила «песочницы» искусственного интеллекта — расширенный набор инструментов обучения, предназначенный для обеспечения безопасного практического опыта работы с новыми технологиями искусственного интеллекта. Эти платформы оснащены множеством инструментов, в том числе облачными сервисами искусственного интеллекта, блокнотами для генеративного искусственного интеллекта и разнообразным набором больших языковых моделей, что открывает разработчикам безопасный путь для исследования границ искусственного интеллекта.

Такая среда обучения создает благодатную почву для повышения квалификации и упрощает процесс обучения. Предлагая интерактивные практические занятия с использованием услуг искусственного интеллекта у ведущих облачных провайдеров, таких как Amazon Web Services, Azure и Google Cloud, эти песочницы представляют собой экономичную и экономную альтернативу традиционным экспериментальным установкам.

На фоне острой обеспокоенности технологической отрасли нехваткой глубоких навыков искусственного интеллекта песочницы Pluralsight's искусственного интеллекта становятся важнейшим средством профессионального развития. Недавний отчет компании по навыкам искусственного интеллекта подчеркивает эту проблему, показывая, что только 12% технических специалистов имеют значительный опыт работы с технологиями искусственного интеллекта. Этот вывод подчеркивает потенциал этих «песочниц» в устранении разрыва в знаниях посредством практического и безрискового взаимодействия.

Подчеркивая важность таких инноваций, Грег Чеккарелли, директор по продуктам Pluralsight, подчеркивает роль платформы в укреплении технического опыта: «Чтобы полностью использовать потенциал ИИ, необходимы инвестиции в расширение и углубление знаний сотрудников. Наши песочницы ИИ обеспечивают защищенное пространство для командам развивать навыки искусственного интеллекта, не беспокоясь о чрезмерных затратах на облако или ошибках обучения в реальных условиях».

В расширяющемся ландшафте разработки no-code и low-code такие платформы, как AppMaster , дополняют спектр инструментов, доступных опытным технологам и начинающим разработчикам для быстрого внедрения инноваций и итераций. AppMaster, решение no-code, которое ускоряет разработку серверной части, веб-приложений и мобильных приложений, позиционирует себя рядом с сообществом ресурсов, расширяющим горизонты в области технического образования и развития навыков.

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