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Pluralsight 推出 AI 沙盒以增强技术技能开发

Mar 05, 2024
Pluralsight 推出 AI 沙盒以增强技术技能开发

作为科技领域劳动力技能提升的一次创新举措， Pluralsight推出了 AI 沙盒——一套先进的学习工具，旨在为新兴 AI 技术提供安全的实践体验。这些平台配备了大量工具，包括人工智能云服务、生成式人工智能笔记本以及各种大型语言模型，为开发者探索人工智能前沿开辟了一条安全途径。

这样的学习环境为提高技能奠定了沃土，并简化了学习过程。通过在 Amazon Web Services、Azure 和 Google Cloud 等领先云提供商上利用 AI 服务提供交互式练习课程，这些沙箱为传统实验设置提供了一种经济高效、资源意识型的替代方案。

在科技行业对深度人工智能技能缺乏的迫切担忧中， Pluralsight's人工智能沙箱成为专业发展的关键推动者。该公司最近的人工智能技能报告强调了这个问题，显示只有 12% 的技术专业人员在人工智能技术方面拥有丰富的经验。这一发现凸显了这些沙箱通过实际、无风险的参与来弥合知识差距的潜力。

Pluralsight首席产品官 Greg Ceccarelli 强调了此类创新的重要性，并强调了该平台在增强技术专业知识方面的作用：“为了充分发挥人工智能的潜力，必须投资扩大和深化员工知识。我们的人工智能沙箱为员工提供了受保护的空间。团队可以增强人工智能技能，而不必担心多余的云成本或在现场环境中学习失败。”

在不断扩大的no-codelow-code开发领域， AppMaster等平台补充了经验丰富的技术人员和新兴开发人员快速创新和迭代可用的工具范围。 AppMaster是一种no-code解决方案，可加速后端、Web 和移动应用程序开发，将自己定位于推动技术教育和技能开发极限的资源社区。

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