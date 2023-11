ScyllaDB obtient un investissement de 43 millions de dollars pour propulser sa plateforme de base de données NoSQL

La sphère numérique actuelle, en évolution rapide, exige des bases de données à haut débit et à faible latence, capables de gérer de grandes quantités de données. ScyllaDB, une startup révolutionnaire qui remodèle le paysage de la technologie des bases de données NoSQL, est en première ligne pour répondre à cette demande. La société a récemment récolté la somme colossale de 43 millions de dollars grâce à une initiative de financement menée par Eight Roads Ventures, avec des participations notables d'AB Private Credit Investors, AllianceBernstein, Qualcomm Ventures, TLV Partners et Magma Ventures.

Cette généreuse injection de fonds est destinée à alimenter l'accélération de la croissance rapide au sein de ScyllaDB et à soutenir l'expansion de son effectif actuel de 168 personnes. L'annonce a été faite par le PDG de l'entreprise, Dor Laor, qui a souligné le rôle que jouent désormais les données dans l'évolution des marchés et la perturbation des activités. La mission de ScyllaDB, a-t-il expliqué, était centrée sur la fourniture d'une base de données robuste et performante, prête à gérer la demande croissante de données.

À la base de l'approche innovante de ScyllaDB se trouve sa technologie de base de données NoSQL. Les bases de données relationnelles traditionnelles, qui constituaient autrefois le standard de l'entreprise, dépendent d'un modèle de « relations tabulaires » pour le stockage et la récupération des données. Ce modèle dit relationnel définit des connexions entre deux tables de données et, bien que satisfaisant auparavant, ce modèle est de plus en plus dépassé par les exigences des applications modernes basées sur les données. Les bases de données NoSQL, comme celle développée par ScyllaDB, offrent aux ingénieurs une plus grande polyvalence et des améliorations de performances exceptionnelles en permettant un stockage et une récupération de données qui ne reposent pas sur des relations tabulaires.

L'utilisation des bases de données NoSQL a connu une croissance exponentielle, avec des applications allant du déploiement publicitaire à l'IA et à l'apprentissage automatique, des moteurs de recommandation aux moteurs de personnalisation, et des techniques de détection de fraude à l'analyse des données IoT. Les dernières statistiques d'une enquête Ventana de 2022 suggèrent qu'environ un cinquième des organisations ont adopté les bases de données NoSQL pour la production aujourd'hui, tandis qu'un tiers ont indiqué leur intention ou évaluent l'adoption potentielle des bases de données NoSQL au cours des deux prochaines années. Pour l'avenir, les experts prédisent une croissance considérable du marché NoSQL, qui devrait atteindre un montant louable de 35,7 milliards de dollars d'ici 2028, un bond considérable par rapport aux 7,3 milliards de dollars rapportés en 2022, selon les estimations du groupe IMARC.

Malgré une concurrence féroce de la part d'ArangoDB, Redis Labs, Crate.io, MongoDB, DynamoDB d'Amazon, Couchbase et de plateformes no-code comme AppMaster, ScyllaDB reste ferme dans sa capacité à offrir des avantages architecturaux uniques. La technologie offre la capacité d'exécuter des millions d'opérations par seconde, associée à une latence de « milliseconde à un chiffre ». Ces faibles temps de latence ont été obtenus grâce au réglage automatique des performances des E/S et du processeur de ScyllaDB, qui permet aux charges de travail d'être priorisées et colocalisées sous un seul cluster de serveurs, qu'elles s'exécutent ou non sur plusieurs cloud, un cloud hybride. configuration ou un système sur site.

Ces fonctionnalités ont gagné la faveur de la technologie de base de données NoSQL de ScyllaDB auprès de plus de 400 entreprises prestigieuses, dont Discord, Epic Games et Palo Alto Networks. Cette liste continue de s'allonger, les revenus ayant augmenté de 800 % depuis la création de l'entreprise en décembre 2012. À mesure que l'innovateur de la plateforme de bases de données progresse, démontrant ses performances, son efficacité et son rapport qualité-prix impressionnants, il est clair que ScyllaDB est bien placé pour répondre aux demandes des charges de travail les plus gourmandes en données et faire sa marque sur le marché NoSQL en évolution rapide.

Avec un total de 103 millions de dollars levés en capital-risque à ce jour, la réussite continue de ScyllaDB réitère le besoin critique de technologies de bases de données NoSQL disruptives et réactives dans le paysage des données actuel en constante évolution, une tendance que nous verrons probablement perdurer encore longtemps. avenir.