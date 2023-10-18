ScyllaDB 获得 4300 万美元投资以推动其 NoSQL 数据库平台

当今快节奏的数字领域需要能够管理大量数据的高吞吐量、低延迟数据库。 ScyllaDB站在满足这一需求的最前沿，这是一家开创性的初创公司，正在重塑 NoSQL 数据库技术的格局。该公司最近通过八路风险投资公司 (Eight Roads Ventures) 牵头的一项融资计划筹集了高达 4300 万美元的资金，AB Private Credit Investors、AllianceBernstein、Qualcomm Ventures、TLV Partners 和 Magma Ventures 等知名公司也参与其中。

此次慷慨注入的资金专门用于推动ScyllaDB内部加速快速增长，并支持其现有 168 名员工队伍的扩张。该公告由该公司首席执行官 Dor Laor 发布，他强调了数据目前在塑造市场和推动业务颠覆方面所发挥的作用。他解释说， ScyllaDB的使命是提供一个强大且功能强大的数据库，以应对不断增长的数据需求。

ScyllaDB创新方法的基础是 NoSQL 数据库技术。传统的关系数据库曾经是企业标准，依赖于“表格关系”模型来存储和检索数据。这种所谓的关系模型定义了两个数据表之间的连接，尽管以前令人满意，但这种模型随着现代数据驱动应用程序的要求而日益过时。 NoSQL 数据库（如ScyllaDB开发的数据库）通过允许不依赖于表格关系的数据存储和检索，为工程师提供了更大的多功能性和卓越的性能增强。

NoSQL 数据库的使用呈指数级增长，应用范围从广告部署到人工智能和机器学习，从推荐到个性化引擎，从欺诈检测技术到物联网数据分析。 2022 年 Ventana 调查的最新统计数据表明，目前约有五分之一的组织已在生产中采用 NoSQL 数据库，而三分之一的组织已表示计划或正在评估未来两年内采用 NoSQL 数据库的可能性。展望未来，专家预测 NoSQL 市场将出现可观的增长，根据 IMARC Group 的估计，到 2028 年，NoSQL 市场预计将达到令人称赞的 357 亿美元，比 2022 年报告的 73 亿美元有巨大飞跃。

尽管面临来自 ArangoDB、Redis Labs、Crate.io、MongoDB、Amazon DynamoDB、Couchbase 以及AppMaster等no-code平台的激烈竞争， ScyllaDB仍然坚定地提供独特的架构优势。该技术拥有每秒执行数百万次操作的能力，以及“个位数毫秒”的延迟。这些低延迟时间是通过ScyllaDB自动调整 I/O 和 CPU 性能实现的，这使得工作负载能够在单个服务器集群下进行优先级排序和共置，无论它们是否在多个云（混合云）上运行设置或本地系统。

这些功能赢得了ScyllaDB的 NoSQL 数据库技术受到 400 多家知名公司的青睐，包括 Discord、Epic Games 和 Palo Alto Networks。该名单还在继续增长，自该公司 2012 年 12 月成立以来，收入猛增了 800%。随着数据库平台创新者不断前进，展示其令人印象深刻的性能、效率和性价比， ScyllaDB显然已做好准备满足最数据密集型工作负载的需求，并在快速发展的 NoSQL 市场中占据一席之地。

迄今为止， ScyllaDB已筹集了总计 1.03 亿美元的风险投资，其持续的成功故事重申了在当今不断发展的数据环境中对颠覆性和响应式 NoSQL 数据库技术的迫切需求，我们很可能会看到这一趋势在未来很长一段时间内持续存在。未来。