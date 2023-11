ScyllaDB sichert sich eine Investition in Höhe von 43 Millionen US-Dollar, um seine NoSQL-Datenbankplattform voranzutreiben

Die heutige schnelllebige digitale Welt erfordert Datenbanken mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die in der Lage sind, große Datenmengen zu verwalten. An vorderster Front bei der Bewältigung dieser Nachfrage steht ScyllaDB, ein bahnbrechendes Startup, das die Landschaft der NoSQL-Datenbanktechnologie neu gestaltet. Das Unternehmen hat kürzlich über eine von Eight Roads Ventures geleitete Finanzierungsinitiative satte 43 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit namhaften Beteiligungen von AB Private Credit Investors, AllianceBernstein, Qualcomm Ventures, TLV-Partnern und Magma Ventures.

Die großzügige Finanzspritze soll dazu dienen, das schnelle Wachstum von ScyllaDB voranzutreiben und den Ausbau der bestehenden 168-köpfigen Belegschaft zu unterstützen. Die Ankündigung kam vom CEO des Unternehmens, Dor Laor, der die Rolle hervorhob, die Daten heute bei der Gestaltung von Märkten und der Förderung von Geschäftsstörungen spielen. Die Mission von ScyllaDB, erklärte er, konzentrierte sich auf die Bereitstellung einer robusten und leistungsfähigen Datenbank, die den wachsenden Datenanforderungen gerecht wird.

Die Grundlage des innovativen Ansatzes von ScyllaDB ist die NoSQL-Datenbanktechnologie. Herkömmliche relationale Datenbanken, die früher der Unternehmensstandard waren, basieren auf einem „tabellarischen Beziehungsmodell“ für die Datenspeicherung und den Datenabruf. Dieses sogenannte relationale Modell definiert Verbindungen zwischen zwei Datentabellen. Obwohl dieses Modell früher zufriedenstellend war, wird es durch die Anforderungen moderner, datengesteuerter Anwendungen zunehmend überholt. NoSQL-Datenbanken, wie die von ScyllaDB entwickelte, bieten Ingenieuren eine größere Vielseitigkeit und außergewöhnliche Leistungssteigerungen, indem sie das Speichern und Abrufen von Daten ermöglichen, die nicht auf tabellarischen Beziehungen beruhen.

Die Nutzung von NoSQL-Datenbanken hat exponentiell zugenommen, wobei die Anwendungen von der Anzeigenbereitstellung über KI und maschinelles Lernen, von Empfehlungen bis hin zu Personalisierungs-Engines und von Techniken zur Betrugserkennung bis hin zur IoT-Datenanalyse reichen. Neueste Statistiken aus einer Ventana-Umfrage aus dem Jahr 2022 deuten darauf hin, dass etwa ein Fünftel der Unternehmen heute NoSQL-Datenbanken für die Produktion eingesetzt haben, während ein Drittel Pläne für die mögliche Einführung von NoSQL-Datenbanken innerhalb der nächsten zwei Jahre angedeutet hat oder dies evaluiert. Mit Blick auf die Zukunft prognostizieren Experten ein beträchtliches Wachstum des NoSQL-Marktes, der nach Schätzungen der IMARC Group bis 2028 voraussichtlich 35,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird, ein gewaltiger Sprung gegenüber den 7,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Trotz starker Konkurrenz durch Unternehmen wie ArangoDB, Redis Labs, Crate.io, MongoDB, Amazons DynamoDB, Couchbase und no-code -Plattformen wie AppMaster steht ScyllaDB fest in seiner Fähigkeit, einzigartige architektonische Vorteile zu bieten. Die Technologie verfügt über die Fähigkeit, Millionen von Vorgängen pro Sekunde auszuführen, gepaart mit einer Latenz im „einstelligen Millisekundenbereich“. Diese niedrigen Latenzzeiten wurden durch die automatische Optimierung der I/O- und CPU-Leistung von ScyllaDB erreicht, die es ermöglicht, Arbeitslasten zu priorisieren und unter einem einzigen Servercluster zu platzieren, unabhängig davon, ob sie in mehreren Clouds, einer Hybrid-Cloud, ausgeführt werden Setup oder ein On-Premise-System.

Diese Funktionen haben der NoSQL-Datenbanktechnologie von ScyllaDB bei über 400 renommierten Unternehmen den Vorzug gegeben, darunter Discord, Epic Games und Palo Alto Networks. Diese Liste wächst weiter, da der Umsatz seit der Gründung des Unternehmens im Dezember 2012 um 800 % gestiegen ist. Während der Datenbankplattform-Innovator seine beeindruckende Leistung, Effizienz und sein Preis-Leistungs-Verhältnis unter Beweis stellt, ist klar, dass ScyllaDB gut aufgestellt ist Erfüllen Sie die Anforderungen der datenintensivsten Arbeitslasten und profilieren Sie sich auf dem schnell wachsenden NoSQL-Markt.

Mit bisher insgesamt 103 Millionen US-Dollar an Risikokapital bekräftigt die anhaltende Erfolgsgeschichte von ScyllaDB den dringenden Bedarf an bahnbrechenden und reaktionsfähigen NoSQL-Datenbanktechnologien in der sich ständig weiterentwickelnden Datenlandschaft von heute, ein Trend, der wahrscheinlich bis weit in die Zukunft anhalten wird Zukunft.