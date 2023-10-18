ScyllaDB, NoSQL Veritabanı Platformunu Geliştirmek İçin 43 Milyon Dolarlık Yatırım Sağladı

Günümüzün hızlı tempolu dijital alanı, büyük miktarlarda veriyi yönetebilen, yüksek verimli, düşük gecikmeli veritabanlarına ihtiyaç duyuyor. Bu talebi karşılamanın ön saflarında, NoSQL veritabanı teknolojisi ortamını yeniden şekillendiren çığır açan bir girişim olan ScyllaDB yer alıyor. Şirket kısa süre önce, AB Private Credit Investors, AllianceBernstein, Qualcomm Ventures, TLV ortakları ve Magma Ventures'ın önemli katılımlarıyla Eight Roads Ventures liderliğindeki bir finansman girişimi aracılığıyla 43 milyon dolar gibi büyük bir gelir elde etti.

Cömert fon enjeksiyonu, ScyllaDB hızlı büyümeyi hızlandırmak ve mevcut 168 kişilik güçlü iş gücünün genişletilmesini desteklemek için tahsis edildi. Duyuru, verilerin artık piyasaları şekillendirmede ve iş kesintilerini artırmada oynadığı rolün altını çizen firmanın CEO'su Dor Laor'dan geldi. ScyllaDB misyonunun, artan veri taleplerini karşılamaya hazır, sağlam ve yetenekli bir veritabanı sağlamaya odaklandığını açıkladı.

ScyllaDB yenilikçi yaklaşımının temelinde NoSQL veritabanı teknolojisi yer alıyor. Eskiden kurumsal standart olan geleneksel ilişkisel veritabanları, veri depolama ve alma için 'tablolu ilişkiler' modeline dayanır. Bu sözde ilişkisel model, iki veri tablosu arasındaki bağlantıları tanımlar ve daha önce tatmin edici olmasına rağmen, bu model, modern, veri odaklı uygulamaların gereksinimleri nedeniyle giderek geçerliliğini yitirmektedir. ScyllaDB tarafından geliştirilene benzer NoSQL veritabanları, tablo ilişkilerine dayanmayan veri depolama ve alma olanağı sağlayarak mühendislere daha fazla çok yönlülük ve olağanüstü performans iyileştirmeleri sağlar.

NoSQL veritabanlarının kullanımı, reklam dağıtımından yapay zeka ve makine öğrenimine, öneriden kişiselleştirme motorlarına ve sahtekarlık tespit tekniklerinden Nesnelerin İnterneti veri analizine kadar uzanan uygulamalarla katlanarak arttı. 2022 Ventana araştırmasından elde edilen son istatistikler, kuruluşların yaklaşık beşte birinin bugün üretim için NoSQL veritabanlarını benimsediğini, üçte birinin ise önümüzdeki iki yıl içinde NoSQL veritabanlarının benimsenme planlarını belirttiğini veya potansiyel olarak değerlendirildiğini gösteriyor. İleriye bakıldığında uzmanlar, IMARC Group'un tahminlerine göre 2022'de bildirilen 7,3 milyar dolardan büyük bir sıçrayışla 2028 yılına kadar övgüye değer 35,7 milyar dolara ulaşması beklenen NoSQL pazarında önemli bir büyüme öngörüyor.

ArangoDB, Redis Labs, Crate.io, MongoDB, Amazon'un DynamoDB'si, Couchbase ve AppMaster gibi no-code platformların yoğun rekabetine rağmen ScyllaDB, benzersiz mimari avantajlar sunma becerisinde kararlıdır. Teknoloji, 'tek haneli milisaniye' gecikme süresiyle birlikte saniyede milyonlarca işlemi yürütme becerisine sahiptir. Bu düşük gecikme süreleri, ScyllaDB I/O ve CPU performansını otomatik olarak ayarlaması sayesinde elde edilmiştir; bu, iş yüklerinin birden fazla bulutta veya hibrit bulutta çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın tek bir sunucu kümesi altında önceliklendirilmesine ve ortak konumlandırılmasına olanak tanır. Kurulum veya şirket içi bir sistem.

Bu özellikler, ScyllaDB NoSQL veritabanı teknolojisinin Discord, Epic Games ve Palo Alto Networks dahil olmak üzere 400'den fazla prestijli şirket tarafından tercih edilmesini sağlamıştır. Şirketin Aralık 2012'deki kuruluşundan bu yana gelir %800 oranında arttığı için bu liste büyümeye devam ediyor. Veri tabanı platformu yenilikçisi, etkileyici performansını, verimliliğini ve fiyat performansını sergileyerek ileriye doğru ilerledikçe, ScyllaDB bu konuda oldukça hazırlıklı olduğu açıktır. En yoğun veri iş yüklerinin taleplerini karşılayın ve hızla gelişen NoSQL pazarında damgasını vurun.

Bugüne kadar toplam 103 milyon dolarlık risk sermayesi elde edilen ScyllaDB devam eden başarı öyküsü, günümüzün sürekli gelişen veri ortamında yıkıcı ve duyarlı NoSQL veritabanı teknolojilerine olan kritik ihtiyacı yineliyor; bu eğilimin gelecekte de devam edeceğini göreceğiz. gelecek.