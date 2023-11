ScyllaDB si assicura un investimento di 43 milioni di dollari per promuovere la sua piattaforma di database NoSQL

La sfera digitale di oggi, in rapida evoluzione, richiede database ad alto throughput e a bassa latenza in grado di gestire grandi quantità di dati. In prima linea per rispondere a questa domanda c'è ScyllaDB, una startup innovativa che sta rimodellando il panorama della tecnologia di database NoSQL. La società ha recentemente raccolto ben 43 milioni di dollari tramite un'iniziativa di finanziamento guidata da Eight Roads Ventures, con partecipazioni notevoli di AB Private Credit Investors, AllianceBernstein, Qualcomm Ventures, partner TLV e Magma Ventures.

La generosa iniezione di fondi è destinata ad alimentare l’accelerazione della rapida crescita all’interno di ScyllaDB e a sostenere l’espansione della sua attuale forza lavoro di 168 persone. L’annuncio è arrivato dal CEO dell’azienda, Dor Laor, che ha sottolineato il ruolo che i dati svolgono ora nel modellare i mercati e nel determinare interruzioni del business. La missione di ScyllaDB, ha spiegato, era incentrata sulla fornitura di un database robusto e capace, pronto a gestire la crescente richiesta di dati.

Alla base dell'approccio innovativo di ScyllaDB c'è la tecnologia del database NoSQL. I database relazionali tradizionali, che costituivano lo standard aziendale, dipendono da un modello di "relazioni tabulari" per l'archiviazione e il recupero dei dati. Questo cosiddetto modello relazionale definisce le connessioni tra due tabelle di dati e, sebbene precedentemente soddisfacente, questo modello è sempre più superato dai requisiti delle moderne applicazioni basate sui dati. I database NoSQL, come quello sviluppato da ScyllaDB, forniscono agli ingegneri maggiore versatilità e eccezionali miglioramenti delle prestazioni consentendo l'archiviazione e il recupero dei dati che non si basano su relazioni tabulari.

L’uso dei database NoSQL è cresciuto in modo esponenziale, con applicazioni che vanno dalla distribuzione pubblicitaria all’intelligenza artificiale e al machine learning, dalle raccomandazioni ai motori di personalizzazione e dalle tecniche di rilevamento delle frodi all’analisi dei dati IoT. Le ultime statistiche di un sondaggio Ventana del 2022 suggeriscono che circa un quinto delle organizzazioni ha adottato oggi i database NoSQL per la produzione, mentre un terzo ha indicato piani o sta valutando la potenziale adozione di database NoSQL entro i prossimi due anni. Guardando al futuro, gli esperti prevedono una crescita considerevole del mercato NoSQL, che dovrebbe raggiungere la lodevole cifra di 35,7 miliardi di dollari entro il 2028, un enorme balzo rispetto ai 7,3 miliardi di dollari registrati nel 2022, secondo le stime del gruppo IMARC.

Nonostante la dura concorrenza di aziende del calibro di ArangoDB, Redis Labs, Crate.io, MongoDB, DynamoDB di Amazon, Couchbase e piattaforme no-code come AppMaster, ScyllaDB rimane fermo nella sua capacità di offrire vantaggi architettonici unici. La tecnologia vanta la capacità di eseguire milioni di operazioni al secondo, insieme a una latenza di "millisecondi a una cifra". Questi bassi tempi di latenza sono stati ottenuti grazie alla regolazione automatica delle prestazioni I/O e della CPU di ScyllaDB, che consente di dare priorità ai carichi di lavoro e di co-localizzarli in un singolo cluster di server, indipendentemente dal fatto che vengano eseguiti su più cloud, un cloud ibrido installazione o un sistema in sede.

Queste funzionalità hanno conquistato il favore della tecnologia di database NoSQL di ScyllaDB presso oltre 400 aziende prestigiose, tra cui Discord, Epic Games e Palo Alto Networks. Questo elenco continua a crescere, poiché i ricavi sono aumentati dell'800% dalla fondazione dell'azienda nel dicembre 2012. Mentre l'innovatore della piattaforma di database avanza, mostrando le sue prestazioni, efficienza e rapporto prezzo-prestazioni impressionanti, è chiaro che ScyllaDB è ben pronta a soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro ad alta intensità di dati e lasciare il segno nel mercato NoSQL in rapido progresso.

Con un totale di 103 milioni di dollari raccolti in capitale di rischio fino ad oggi, la continua storia di successo di ScyllaDB ribadisce la necessità fondamentale di tecnologie di database NoSQL dirompenti e reattive nel panorama dei dati di oggi in continua evoluzione, una tendenza che probabilmente vedremo persistere anche nel futuro. futuro.