ScyllaDB stelt een investering van $43 miljoen veilig om zijn NoSQL-databaseplatform voort te stuwen

De snelle digitale wereld van vandaag vereist databases met een hoge doorvoer en lage latentie die in staat zijn grote hoeveelheden gegevens te beheren. ScyllaDB staat in de frontlinie van het tegemoetkomen aan deze vraag, een baanbrekende startup die het landschap voor NoSQL-databasetechnologie opnieuw vormgeeft. Het bedrijf heeft onlangs maar liefst $ 43 miljoen binnengehaald via een financieringsinitiatief onder leiding van Eight Roads Ventures, met opmerkelijke deelnames van AB Private Credit Investors, AllianceBernstein, Qualcomm Ventures, TLV-partners en Magma Ventures.

De royale financiële injectie is bedoeld om de versnelling van de snelle groei binnen ScyllaDB te stimuleren en een uitbreiding van het bestaande personeelsbestand van 168 medewerkers te ondersteunen. De aankondiging kwam van de CEO van het bedrijf, Dor Laor, die de rol onderstreepte die data nu spelen bij het vormgeven van markten en het veroorzaken van bedrijfsverstoring. De missie van ScyllaDB, zo legde hij uit, was gericht op het leveren van een robuuste en capabele database die klaar was om aan de groeiende gegevensbehoefte te voldoen.

Aan de basis van de innovatieve aanpak van ScyllaDB ligt de NoSQL-databasetechnologie. Traditionele relationele databases, die vroeger de bedrijfsstandaard waren, zijn voor het opslaan en ophalen van gegevens afhankelijk van een 'tabelvormig relaties'-model. Dit zogenaamde relationele model definieert verbindingen tussen twee gegevenstabellen en hoewel dit voorheen bevredigend was, wordt dit model steeds meer achterhaald door de eisen van moderne, datagestuurde toepassingen. NoSQL-databases, zoals die ontwikkeld door ScyllaDB, bieden ingenieurs een grotere veelzijdigheid en uitzonderlijke prestatieverbeteringen door gegevensopslag en -herstel mogelijk te maken die niet afhankelijk zijn van tabelrelaties.

Het gebruik van NoSQL-databases is exponentieel gegroeid, met toepassingen variërend van advertentie-implementatie tot AI en machine learning, van aanbevelingen tot personalisatie-engines, en van fraudedetectietechnieken tot IoT-gegevensanalyse. Uit de laatste statistieken van een Ventana-onderzoek uit 2022 blijkt dat ongeveer een vijfde van de organisaties NoSQL-databases voor productie heeft omarmd, terwijl een derde plannen heeft aangegeven of de mogelijke adoptie van NoSQL-databases in de komende twee jaar evalueert. Vooruitkijkend voorspellen experts een aanzienlijke groei in de NoSQL-markt, die naar verwachting in 2028 een lovenswaardige $35,7 miljard zal bereiken, een enorme sprong ten opzichte van de $7,3 miljard die in 2022 werd gerapporteerd, volgens de schattingen van IMARC Group.

Ondanks de hevige concurrentie van onder meer ArangoDB, Redis Labs, Crate.io, MongoDB, Amazon's DynamoDB, Couchbase en no-code -platforms zoals AppMaster, staat ScyllaDB vast in zijn vermogen om unieke architectonische voordelen te bieden. De technologie beschikt over de mogelijkheid om miljoenen bewerkingen per seconde uit te voeren, gekoppeld aan een latentie van enkele milliseconden. Deze lage latentietijden zijn bereikt door ScyllaDB 's automatische afstemming van I/O- en CPU-prestaties, waardoor werklasten kunnen worden geprioriteerd en onder één servercluster kunnen worden geplaatst, ongeacht of ze op meerdere clouds draaien, een hybride cloud installatie of een systeem op locatie.

Deze functies hebben de gunst van ScyllaDB 's NoSQL-databasetechnologie gewonnen bij meer dan 400 prestigieuze bedrijven, waaronder Discord, Epic Games en Palo Alto Networks. Deze lijst blijft groeien, aangezien de omzet sinds de oprichting van het bedrijf in december 2012 met 800% is gestegen. Terwijl de innovator van het databaseplatform verder marcheert en zijn indrukwekkende prestaties, efficiëntie en prijs-kwaliteitverhouding laat zien, is het duidelijk dat ScyllaDB goed voorbereid is om voldoe aan de eisen van de meest data-intensieve workloads en druk zijn stempel op de snel voortschrijdende NoSQL-markt.

Met tot nu toe in totaal $103 miljoen aan durfkapitaal opgehaald, herhaalt het aanhoudende succesverhaal van ScyllaDB de cruciale behoefte aan disruptieve en responsieve NoSQL-databasetechnologieën in het steeds evoluerende datalandschap van vandaag, een trend die we waarschijnlijk tot ver in de toekomst zullen zien voortduren. toekomst.