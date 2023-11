ScyllaDB zabezpiecza inwestycję o wartości 43 mln USD w celu napędzania swojej platformy baz danych NoSQL

Dzisiejsza szybko rozwijająca się sfera cyfrowa wymaga baz danych o dużej przepustowości i małych opóźnieniach, zdolnych do zarządzania ogromnymi ilościami danych. Na pierwszej linii frontu w zaspokajaniu tego zapotrzebowania znajduje się ScyllaDB, przełomowy start-up, który zmienia krajobraz technologii baz danych NoSQL. Firma zebrała niedawno aż 43 miliony dolarów dzięki inicjatywie finansowej prowadzonej przez Eight Roads Ventures, przy znaczącym udziale AB Private Credit Investors, AllianceBernstein, Qualcomm Ventures, partnerów TLV i Magma Ventures.

Hojny zastrzyk funduszy ma na celu przyspieszenie szybkiego rozwoju ScyllaDB i wsparcie rozwoju istniejącej 168-osobowej siły roboczej. Oświadczenie pochodzi od dyrektora generalnego firmy, Dor Laora, który podkreślił rolę, jaką dane odgrywają obecnie w kształtowaniu rynków i powodowaniu zakłóceń w działalności gospodarczej. Wyjaśnił, że misja ScyllaDB skupia się na zapewnieniu solidnej i wydajnej bazy danych, gotowej sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na dane.

U podstaw innowacyjnego podejścia ScyllaDB leży technologia baz danych NoSQL. Tradycyjne relacyjne bazy danych, które kiedyś były standardem dla przedsiębiorstw, opierają się na modelu „relacji tabelarycznych” do przechowywania i wyszukiwania danych. Ten tak zwany model relacyjny definiuje połączenia między dwiema tabelami danych i choć wcześniej był zadowalający, model ten jest coraz bardziej przestarzały w obliczu wymagań nowoczesnych aplikacji opartych na danych. Bazy danych NoSQL, takie jak ta opracowana przez ScyllaDB, zapewniają inżynierom większą wszechstronność i wyjątkową poprawę wydajności, umożliwiając przechowywanie i wyszukiwanie danych, które nie opierają się na relacjach tabelarycznych.

Wykorzystanie baz danych NoSQL wzrosło wykładniczo, obejmując różnorodne zastosowania, od wdrażania reklam po sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, od rekomendacji po silniki personalizacji i od technik wykrywania oszustw po analizę danych IoT. Najnowsze statystyki z ankiety Ventana przeprowadzonej w 2022 r. sugerują, że około jedna piąta organizacji wprowadziła obecnie bazy danych NoSQL do celów produkcyjnych, a jedna trzecia wskazała plany lub ocenia potencjalne przyjęcie baz danych NoSQL w ciągu najbliższych dwóch lat. Patrząc w przyszłość, eksperci przewidują znaczny wzrost na rynku NoSQL, który według szacunków IMARC Group ma osiągnąć godne pochwały 35,7 miliarda dolarów do 2028 roku, co stanowi ogromny skok z 7,3 miliarda dolarów odnotowanych w 2022 roku.

Pomimo ostrej konkurencji ze strony takich firm jak ArangoDB, Redis Labs, Crate.io, MongoDB, DynamoDB firmy Amazon, Couchbase i platformy no-code, takie jak AppMaster, ScyllaDB niezawodnie oferuje unikalne zalety architektoniczne. Technologia ta może pochwalić się możliwością wykonywania milionów operacji na sekundę, w połączeniu z opóźnieniem wynoszącym „jednocyfrową milisekundę”. Te niskie czasy opóźnień osiągnięto dzięki automatycznemu dostrajaniu wydajności we/wy i procesora ScyllaDB, co umożliwia ustalanie priorytetów obciążeń roboczych i kolokację w ramach jednego klastra serwerów, niezależnie od tego, czy działają one w wielu chmurach, chmurze hybrydowej konfiguracji lub system lokalny.

Funkcje te zdobyły przychylność technologii baz danych NoSQL firmy ScyllaDB wśród ponad 400 prestiżowych firm, w tym Discord, Epic Games i Palo Alto Networks. Lista ta stale się wydłuża, ponieważ przychody wzrosły o 800% od momentu powstania firmy w grudniu 2012 r. W miarę jak innowator platformy baz danych postępuje naprzód, wykazując imponującą wydajność, efektywność i stosunek ceny do jakości, jasne jest, że ScyllaDB jest dobrze przygotowana do sprostać wymaganiom najbardziej wymagających obciążeń związanych z danymi i wyrobić sobie markę na szybko rozwijającym się rynku NoSQL.

Dzięki zgromadzeniu dotychczas łącznie 103 milionów dolarów w kapitale wysokiego ryzyka, historia ciągłego sukcesu ScyllaDB potwierdza krytyczne zapotrzebowanie na przełomowe i responsywne technologie baz danych NoSQL w dzisiejszym stale zmieniającym się krajobrazie danych. Tendencja, którą prawdopodobnie utrzymamy się także w przyszły.