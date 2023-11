ScyllaDB garante investimento de US$ 43 milhões para impulsionar sua plataforma de banco de dados NoSQL

A esfera digital acelerada de hoje exige bancos de dados de alto rendimento e baixa latência, capazes de gerenciar grandes quantidades de dados. Na linha de frente para atender a essa demanda está ScyllaDB, uma startup inovadora que está remodelando o cenário da tecnologia de banco de dados NoSQL. A empresa arrecadou recentemente impressionantes US$ 43 milhões por meio de uma iniciativa de financiamento liderada pela Eight Roads Ventures, com participações notáveis ​​da AB Private Credit Investors, AllianceBernstein, Qualcomm Ventures, parceiros TLV e Magma Ventures.

A generosa injeção de fundos destina-se a alimentar a aceleração do rápido crescimento dentro ScyllaDB e a apoiar a expansão da sua força de trabalho existente de 168 pessoas. O anúncio veio do CEO da empresa, Dor Laor, que sublinhou o papel que os dados desempenham agora na formação dos mercados e na promoção da disrupção dos negócios. A missão do ScyllaDB, explicou ele, centrava-se em fornecer um banco de dados robusto e capaz, pronto para lidar com as crescentes demandas de dados.

Na base da abordagem inovadora do ScyllaDB está sua tecnologia de banco de dados NoSQL. Os bancos de dados relacionais tradicionais, que costumavam ser o padrão empresarial, dependem de um modelo de “relações tabulares” para armazenamento e recuperação de dados. Este chamado modelo relacional define conexões entre duas tabelas de dados e, embora anteriormente satisfatório, este modelo está cada vez mais obsoleto pelos requisitos de aplicações modernas baseadas em dados. Os bancos de dados NoSQL, como o desenvolvido pelo ScyllaDB, fornecem aos engenheiros maior versatilidade e melhorias excepcionais de desempenho, permitindo armazenamento e recuperação de dados que não dependem de relações tabulares.

O uso de bancos de dados NoSQL cresceu exponencialmente, com aplicações que vão desde a implantação de anúncios até IA e aprendizado de máquina, desde recomendações até mecanismos de personalização, e desde técnicas de detecção de fraude até análise de dados IoT. As estatísticas mais recentes de uma pesquisa Ventana de 2022 sugerem que cerca de um quinto das organizações adotaram bancos de dados NoSQL para produção hoje, enquanto um terço indicou planos ou está avaliando a adoção potencial de bancos de dados NoSQL nos próximos dois anos. Olhando para o futuro, os especialistas prevêem um crescimento considerável no mercado NoSQL, que deverá atingir louváveis ​​35,7 mil milhões de dólares até 2028, um salto enorme em relação aos 7,3 mil milhões de dólares reportados em 2022, de acordo com as estimativas do Grupo IMARC.

Apesar da forte concorrência de empresas como ArangoDB, Redis Labs, Crate.io, MongoDB, DynamoDB da Amazon, Couchbase e plataformas no-code como AppMaster, ScyllaDB permanece firme em sua capacidade de oferecer vantagens arquitetônicas exclusivas. A tecnologia possui a capacidade de executar milhões de operações por segundo, juntamente com uma latência de “milissegundos de um dígito”. Esses tempos de baixa latência foram alcançados por meio do ajuste automático de E/S e desempenho da CPU do ScyllaDB, que permite que as cargas de trabalho sejam priorizadas e co-localizadas em um único cluster de servidores, independentemente de serem executadas em múltiplas nuvens, uma nuvem híbrida configuração ou um sistema local.

Esses recursos conquistaram o favor da tecnologia de banco de dados NoSQL do ScyllaDB com mais de 400 empresas de prestígio, incluindo Discord, Epic Games e Palo Alto Networks. Esta lista continua a crescer, já que a receita aumentou 800% desde o início da empresa em dezembro de 2012. À medida que o inovador da plataforma de banco de dados avança, apresentando seu desempenho, eficiência e desempenho de preço impressionantes, fica claro que ScyllaDB está bem posicionado para atenda às demandas das cargas de trabalho com maior uso de dados e deixe sua marca no mercado NoSQL em rápido avanço.

Com um total de US$ 103 milhões arrecadados em capital de risco até o momento, a história de sucesso contínuo do ScyllaDB reitera a necessidade crítica de tecnologias de banco de dados NoSQL disruptivas e responsivas no atual cenário de dados em constante evolução, uma tendência que provavelmente veremos persistir no futuro. futuro.