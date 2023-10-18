حصلت ScyllaDB على استثمار بقيمة 43 مليون دولار أمريكي لدعم منصة قاعدة بيانات NoSQL الخاصة بها

يتطلب المجال الرقمي سريع الخطى اليوم قواعد بيانات عالية الإنتاجية ومنخفضة الكمون قادرة على إدارة كميات هائلة من البيانات. تقف ScyllaDB في الخطوط الأمامية لتلبية هذا الطلب، وهي شركة ناشئة رائدة تعمل على إعادة تشكيل المشهد العام لتقنية قواعد بيانات NoSQL. حصلت الشركة مؤخرًا على مبلغ ضخم قدره 43 مليون دولار من خلال مبادرة تمويل بقيادة Eight Roads Ventures، مع مشاركات ملحوظة من AB Private Credit Investors، وAllianceBernstein، وQualcomm Ventures، وشركاء TLV، وMagma Ventures.

تم تخصيص هذا الضخ السخي للأموال لتعزيز تسريع النمو السريع داخل ScyllaDB ودعم توسيع قوتها العاملة الحالية التي يبلغ قوامها 168 شخصًا. جاء هذا الإعلان من الرئيس التنفيذي للشركة، دور لاور، الذي أكد على الدور الذي تلعبه البيانات الآن في تشكيل الأسواق ودفع اضطراب الأعمال. وأوضح أن مهمة ScyllaDB تتمحور حول توفير قاعدة بيانات قوية وقادرة على التعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة.

في قاعدة النهج المبتكر لـ ScyllaDB توجد تقنية قاعدة بيانات NoSQL الخاصة بها. تعتمد قواعد البيانات العلائقية التقليدية، والتي كانت المعيار المؤسسي، على نموذج "العلاقات الجدولية" لتخزين البيانات واسترجاعها. يحدد هذا النموذج العلائقي الاتصالات بين جدولين من البيانات، وعلى الرغم من أنه كان مرضيًا في السابق، إلا أن هذا النموذج قد عفا عليه الزمن بشكل متزايد بسبب متطلبات التطبيقات الحديثة المعتمدة على البيانات. توفر قواعد بيانات NoSQL، مثل تلك التي طورتها ScyllaDB ، للمهندسين تنوعًا أكبر وتحسينات استثنائية في الأداء من خلال السماح بتخزين البيانات واسترجاعها دون الاعتماد على العلاقات الجدولية.

لقد نما استخدام قواعد بيانات NoSQL بشكل كبير، مع تطبيقات تتراوح من نشر الإعلانات إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومن التوصية إلى محركات التخصيص، ومن تقنيات الكشف عن الاحتيال إلى تحليل بيانات إنترنت الأشياء. تشير أحدث الإحصائيات من استطلاع Ventana لعام 2022 إلى أن حوالي خمس المؤسسات قد تبنت قواعد بيانات NoSQL للإنتاج اليوم، بينما أشار الثلث إلى خطط أو يقوم بتقييم الاعتماد المحتمل لقواعد بيانات NoSQL خلال العامين المقبلين. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الخبراء نموًا كبيرًا في سوق NoSQL، والذي من المتوقع أن يصل إلى 35.7 مليار دولار بحلول عام 2028، وهي قفزة هائلة من 7.3 مليار دولار المعلن عنها في عام 2022، وفقًا لتقديرات مجموعة IMARC.

على الرغم من المنافسة الشديدة من أمثال ArangoDB، وRedis Labs، وCrate.io، وMongoDB، وDynamoDB من Amazon، وCouchbase، ومنصات no-code مثل AppMaster ، ScyllaDB ثابت في قدرته على تقديم مزايا معمارية فريدة. وتتميز هذه التقنية بالقدرة على تنفيذ ملايين العمليات في الثانية، إلى جانب زمن الوصول "من رقم واحد بالمللي ثانية". تم تحقيق أوقات الكمون المنخفضة هذه من خلال الضبط التلقائي لـ ScyllaDB لأداء الإدخال/الإخراج ووحدة المعالجة المركزية، مما يتيح تحديد أولويات أعباء العمل وموقعها المشترك ضمن مجموعة خادم واحدة، بغض النظر عما إذا كانت تعمل على سحب متعددة أو سحابة هجينة. الإعداد، أو النظام الداخلي.

حازت هذه الميزات على تفضيل تقنية قاعدة بيانات NoSQL الخاصة بـ ScyllaDB لدى أكثر من 400 شركة مرموقة، بما في ذلك Discord وEpic Games وPalo Alto Networks. تستمر هذه القائمة في النمو، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 800٪ منذ تأسيس الشركة في ديسمبر 2012. ومع تقدم مبتكر منصة قاعدة البيانات إلى الأمام، وعرض أدائها المذهل وكفاءتها وأداء سعرها، فمن الواضح أن ScyllaDB في وضع جيد تلبية متطلبات أعباء العمل الأكثر كثافة في البيانات وترك بصمتها في سوق NoSQL سريع التطور.

مع إجمالي 103 مليون دولار تم جمعها من رأس المال الاستثماري حتى الآن، تؤكد قصة نجاح ScyllaDB المستمرة على الحاجة الماسة إلى تقنيات قواعد بيانات NoSQL المتطورة والمستجيبة في مشهد البيانات المتطور باستمرار اليوم، وهو اتجاه من المرجح أن نشهد استمراره بشكل جيد في العالم. مستقبل.