ScyllaDB инвестирует 43 миллиона долларов в развитие своей платформы баз данных NoSQL

Сегодняшняя быстро развивающаяся цифровая сфера требует баз данных с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, способных управлять огромными объемами данных. В авангарде удовлетворения этого спроса находится ScyllaDB, новаторский стартап, который меняет ландшафт технологии баз данных NoSQL. Недавно компания получила колоссальные 43 миллиона долларов благодаря финансовой инициативе, возглавляемой Eight Roads Ventures, при заметном участии AB Private Credit Investors, AllianceBernstein, Qualcomm Ventures, партнеров TLV и Magma Ventures.

Щедрое вливание средств предназначено для ускорения быстрого роста ScyllaDB и поддержки расширения существующей рабочей силы, насчитывающей 168 человек. Заявление было сделано генеральным директором компании Дором Лаором, который подчеркнул роль, которую данные сейчас играют в формировании рынков и подрыве бизнеса. Он объяснил, что миссия ScyllaDB заключается в предоставлении надежной и функциональной базы данных, готовой удовлетворить растущие потребности в данных.

В основе инновационного подхода ScyllaDB лежит технология баз данных NoSQL. Традиционные реляционные базы данных, которые раньше были корпоративным стандартом, зависят от модели «табличных отношений» для хранения и поиска данных. Эта так называемая реляционная модель определяет связи между двумя таблицами данных, и, хотя раньше она была удовлетворительной, она все больше устаревает из-за требований современных приложений, управляемых данными. Базы данных NoSQL, подобные базе данных, разработанной ScyllaDB, предоставляют инженерам большую универсальность и исключительное повышение производительности, позволяя хранить и извлекать данные, не полагаясь на табличные отношения.

Использование баз данных NoSQL выросло в геометрической прогрессии: от развертывания рекламы до искусственного интеллекта и машинного обучения, от рекомендаций до механизмов персонализации, от методов обнаружения мошенничества до анализа данных Интернета вещей. Последние статистические данные опроса Ventana, проведенного в 2022 году, показывают, что около одной пятой организаций сегодня используют базы данных NoSQL для производства, а одна треть указала на планы или оценивает потенциальное внедрение баз данных NoSQL в течение следующих двух лет. Заглядывая в будущее, эксперты прогнозируют значительный рост рынка NoSQL, который, как ожидается, достигнет похвальных 35,7 миллиардов долларов к 2028 году, что является огромным скачком с 7,3 миллиардов долларов, зарегистрированных в 2022 году, согласно оценкам IMARC Group.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны таких компаний, как ArangoDB, Redis Labs, Crate.io, MongoDB, Amazon DynamoDB, Couchbase и платформ no-code, таких как AppMaster, ScyllaDB твердо уверена в своей способности предлагать уникальные архитектурные преимущества. Технология может похвастаться способностью выполнять миллионы операций в секунду в сочетании с задержкой в ​​одну миллисекунду. Такое малое время задержки было достигнуто благодаря автоматической настройке операций ввода-вывода и производительности ЦП в ScyllaDB, что позволяет расставлять приоритеты для рабочих нагрузок и размещать их в одном кластере серверов, независимо от того, выполняются ли они в нескольких облаках, гибридном облаке. установка или локальная система.

Эти функции завоевали поддержку технологии баз данных NoSQL ScyllaDB у более чем 400 престижных компаний, включая Discord, Epic Games и Palo Alto Networks. Этот список продолжает расти, поскольку с момента основания компании в ScyllaDB 2012 года выручка выросла на 800 %. удовлетворить потребности наиболее ресурсоемких рабочих нагрузок и оставить свой след на быстро развивающемся рынке NoSQL.

На сегодняшний день ScyllaDB привлекла в общей сложности 103 миллиона долларов венчурного капитала. Продолжающаяся история успеха ScyllaDB подтверждает острую необходимость в революционных и быстро реагирующих технологиях баз данных NoSQL в современном постоянно меняющемся пространстве данных, и эта тенденция, как мы, вероятно, увидим, сохранится и в дальнейшем. будущее.