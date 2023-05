La connexion de plusieurs applications logicielles est souvent une tâche complexe et ardue. Bien que les solutions de fonctions en tant que service (FaaS) sans serveur comme AWS Lambda, Google Cloud Functions et CloudFlare Workers puissent faciliter ce processus, elles ne conviennent pas toujours parfaitement aux développeurs qui souhaitent créer et déployer des intégrations avec d'autres applications logicielles. Une équipe de BrightRoll, une plate-forme de publicité vidéo programmatique acquise par Yahoo!, a constaté que c'était le cas, car elle gérait jusqu'à 176 pipelines de données uniques pour les différentes intégrations d'applications de BtightRoll.

Ce scénario a conduit Tod Sacerdoti, co-fondateur de BrightRoll et ancien investisseur chez Flex Capital, à co-fonder Pipedream aux côtés de sept autres professionnels des produits et de l'ingénierie de BrightRoll. Pipedream est une plate-forme d'intégration qui rationalise le processus de création de flux de travail et de connexion de services cloud. Les développeurs peuvent créer des flux de travail à l'aide de connecteurs open source vers des API et des extensions, conçus avec Node.js, Python, Go ou Bash, pour fournir une logique personnalisée.

Les investisseurs ont reconnu le potentiel de Pipedream, amenant la startup à obtenir 20 millions de dollars lors d'un cycle de financement dirigé par True Ventures. Parmi les autres investisseurs figuraient CRV, Felicis Ventures et le World Innovation Lab. Sacerdoti a déclaré que les fonds seront utilisés pour développer davantage le produit, augmenter le nombre d'applications sur la plate-forme de Pipedream et constituer une équipe de mise sur le marché.

Fondée en 2019, Pipedream se concentre principalement sur les développeurs et offre une alternative compétente aux plateformes d'automatisation des flux de travail comme Zapier, Integromat, Workato et MuleSoft. Les utilisateurs, clients et partenaires peuvent ajouter n'importe quelle intégration à la partie source fermée de la plate-forme. De plus, les développeurs peuvent créer des intégrations propriétaires ou internes qui ne sont pas destinées à être partagées au sein de la communauté Pipedream au sens large. Selon Sacerdoti, la majorité des clients de Pipedream utilisent la plate-forme pour interagir avec les plates-formes d'IA existantes, telles que GPT-3 d'OpenAI ou un produit d'IA de service cloud proposé par Google, Microsoft ou AWS.

Avec la popularité croissante des API et des applications de logiciel en tant que service (SaaS), des plateformes comme Pipedream trouvent un immense potentiel sur le marché. Une enquête récente de RapidAPI révèle que 61,6 % des développeurs s'appuyaient davantage sur les API en 2021 qu'en 2020. De plus, Statista rapporte que les organisations du monde entier ont utilisé en moyenne 110 applications SaaS en 2021, ce qui ouvre de multiples opportunités à Pipedream pour aider les développeurs à rationaliser les API. intégrations et simplifier le processus de connexion.

La dernière version de la plate-forme de Pipedream, publiée aujourd'hui, propose des magasins de données qui permettent aux utilisateurs de stocker et de récupérer des données à travers les étapes et les flux de travail, ainsi qu'une prise en charge de l'authentification unique. La société compte plus de 100 clients, dont Checkr et Scale AI, tout en attirant plus de 600 nouveaux développeurs chaque jour. Sacerdoti a attribué cette croissance aux milliers de déclencheurs et d'actions sur la plate-forme de Pipedream, la positionnant fortement par rapport à ses concurrents sur le marché.

L'intégration de plates-formes telles que appmaster .io> AppMaster et Pipedream dans le paysage actuel du développement d'applications peut rendre la création et l'intégration d'applications plus efficaces et plus rentables. En conséquence, les organisations et les développeurs d'applications peuvent désormais se concentrer sur la création de solutions logicielles évolutives de haute qualité qui s'intègrent en douceur avec diverses autres applications.