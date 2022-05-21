Birden çok yazılım uygulamasını birbirine bağlamak genellikle karmaşık ve göz korkutucu bir iştir. AWS Lambda, Google Cloud Functions ve CloudFlare Workers gibi sunucusuz hizmet olarak işlevler (FaaS) çözümleri bu süreci kolaylaştırabilse de, diğer yazılım uygulamalarıyla entegrasyon oluşturmayı ve dağıtmayı hedefleyen geliştiriciler için her zaman mükemmel bir seçim değildir. tarafından satın alınan programatik bir video reklam platformu olan BrightRoll'daki bir ekip, BtightRoll'un çeşitli uygulama entegrasyonları için 176 adede kadar benzersiz veri hattını yönetirken durumun böyle olduğunu gördü.

Bu senaryo, BrightRoll'un kurucu ortağı ve Flex Capital'in eski bir yatırımcısı olan Tod Sacerdoti'nin, BrightRoll'dan diğer yedi ürün ve mühendislik uzmanıyla birlikte Pipedream kurmasına yol açtı. Pipedream, iş akışları oluşturma ve bulut hizmetlerini bağlama sürecini kolaylaştıran bir entegrasyon platformudur. Geliştiriciler, özel mantık sağlamak için Node.js, Python, Go veya Bash ile tasarlanmış API'lere ve uzantılara yönelik açık kaynak bağlayıcıları kullanarak iş akışları oluşturabilir.

Yatırımcılar, Pipedream'in potansiyelini fark etti ve girişimin True Ventures liderliğindeki bir finansman turunda 20 milyon ABD doları kazanmasını sağladı. Diğer yatırımcılar arasında CRV, Felicis Ventures ve World Innovation Lab yer aldı. Sacerdoti, fonların ürünü daha da geliştirmek, Pipedream platformundaki uygulama sayısını artırmak ve pazara açılma ekibi oluşturmak için kullanılacağını belirtti.

2019'da kurulan Pipedream, öncelikle geliştiricilere odaklanır ve Zapier, Integromat, Workato ve MuleSoft gibi iş akışı otomasyon platformlarına yetkin bir alternatif sunar. Kullanıcılar, müşteriler ve iş ortakları, platformun kapalı kaynak bölümüne herhangi bir entegrasyon ekleyebilir. Ayrıca geliştiriciler, daha büyük Pipedream topluluğu içinde paylaşılması amaçlanmayan tescilli veya dahili entegrasyonlar oluşturabilir. Sacerdoti'ye göre, Pipedream'in müşterilerinin çoğu, OpenAI'nin GPT-3'ü veya Google, Microsoft veya AWS tarafından sunulan bir bulut hizmeti AI ürünü gibi mevcut AI platformlarıyla etkileşim kurmak için platformu kullanıyor.

API'lerin ve hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarının artan popülaritesi ile Pipedream gibi platformlar, pazarda muazzam bir potansiyel buluyor. RapidAPI tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, geliştiricilerin %61,6'sının 2021'de API'lere 2020'den daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor. Ayrıca Statista, dünya çapındaki kuruluşların 2021'de ortalama 110 SaaS uygulaması kullandığını ve bu durumun, geliştiricilerin API'yi kolaylaştırmasına yardımcı olmak için Pipedream'e birçok fırsat sunduğunu bildiriyor. entegrasyonlar ve bağlantı sürecini basitleştirir.

Pipedream'in bugün piyasaya sürülen en yeni platform sürümü, kullanıcıların adımlar ve iş akışları arasında veri depolamasını ve almasını sağlayan veri depolarının yanı sıra çoklu oturum açma desteği sunuyor. Şirket, Checkr ve Scale AI dahil 100'den fazla müşteriye sahip olmakla övünürken her gün 600'den fazla yeni geliştirici çekiyor. Sacerdoti, bu büyümeyi Pipedream'in platformundaki binlerce tetikleyiciye ve eyleme bağlıyor ve onu pazardaki rakiplerine karşı güçlü bir şekilde konumlandırıyor.

appmaster .io> AppMaster ve Pipedream gibi platformları günümüzün uygulama geliştirme ortamına dahil etmek, uygulama oluşturmayı ve entegrasyonu daha verimli ve uygun maliyetli hale getirebilir. Sonuç olarak, kuruluşlar ve uygulama geliştiriciler artık çeşitli diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olan yüksek kaliteli, ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmaya odaklanabilir.