Подключение нескольких программных приложений часто является сложной и сложной задачей. Хотя бессерверные решения «функции как услуга» (FaaS), такие как AWS Lambda, Google Cloud Functions и CloudFlare Workers, могут упростить этот процесс, они не всегда идеально подходят для разработчиков, стремящихся создать и развернуть интеграцию с другими программными приложениями. Команда BrightRoll, программной платформы видеорекламы, которая была приобретена Yahoo!, обнаружила, что это так, поскольку они управляли 176 уникальными конвейерами данных для различных интеграций приложений BtightRoll.

Этот сценарий привел к тому, что Тод Сасердоти, соучредитель BrightRoll и бывший инвестор Flex Capital, стал соучредителем Pipedream вместе с семью другими специалистами по продуктам и инженерам из BrightRoll. Pipedream — это интеграционная платформа, которая упрощает процесс построения рабочих процессов и подключения облачных сервисов. Разработчики могут создавать рабочие процессы, используя соединители с открытым исходным кодом для API и расширений, разработанных с помощью Node.js, Python, Go или Bash, для предоставления пользовательской логики.

Инвесторы признали потенциал Pipedream, что привело к тому, что стартап получил 20 миллионов долларов в раунде финансирования под руководством True Ventures. Среди других инвесторов были CRV, Felicis Ventures и World Innovation Lab. Сасердоти заявил, что средства будут использованы для дальнейшего развития продукта, увеличения количества приложений на платформе Pipedream и создания команды для выхода на рынок.

Компания Pipedream, основанная в 2019 году, в первую очередь ориентирована на разработчиков и предлагает достойную альтернативу платформам автоматизации рабочих процессов, таким как Zapier, Integromat, Workato и MuleSoft. Пользователи, клиенты и партнеры могут добавлять любую интеграцию в часть платформы с закрытым исходным кодом. Более того, разработчики могут создавать проприетарные или внутренние интеграции, которые не предназначены для совместного использования в более широком сообществе Pipedream. По словам Сасердоти, большинство клиентов Pipedream используют платформу для взаимодействия с существующими платформами искусственного интеллекта, такими как OpenAI GPT-3 или облачный сервис искусственного интеллекта, предлагаемый Google, Microsoft или AWS.

С ростом популярности API-интерфейсов и приложений «программное обеспечение как услуга» (SaaS) такие платформы, как Pipedream, находят на рынке огромный потенциал. Недавний опрос RapidAPI показывает, что 61,6% разработчиков больше полагались на API в 2021 году, чем в 2020 году. Кроме того, Statista сообщает, что в 2021 году организации по всему миру использовали в среднем 110 приложений SaaS, что открывает перед Pipedream множество возможностей помочь разработчикам оптимизировать API. интеграции и упростить процесс подключения.

Последняя версия платформы Pipedream, выпущенная сегодня, предлагает хранилища данных, которые позволяют пользователям хранить и извлекать данные по шагам и рабочим процессам, а также поддержку единого входа. Компания может похвастаться более чем 100 клиентами, включая Checkr и Scale AI, и ежедневно привлекает более 600 новых разработчиков. Сачердоти приписал этот рост тысячам триггеров и действий на платформе Pipedream, что выгодно отличает ее от конкурентов на рынке.

Включение таких платформ, как appmaster .io> AppMaster и Pipedream, в современный ландшафт разработки приложений может сделать создание и интеграцию приложений более эффективными и экономичными. В результате организации и разработчики приложений теперь могут сосредоточиться на создании высококачественных масштабируемых программных решений, которые легко интегрируются с различными другими приложениями.