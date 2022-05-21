连接多个软件应用程序通常是一项复杂而艰巨的任务。尽管 AWS Lambda、Google Cloud Functions 和 CloudFlare Workers 等无服务器功能即服务 (FaaS) 解决方案可以简化此过程，但它们并不总是适合旨在构建和部署与其他软件应用程序集成的开发人员。被雅虎收购的程序化视频广告平台 BrightRoll 的一个团队发现了这种情况，因为他们为 BtightRoll 的各种应用程序集成管理了多达 176 个独特的数据管道。

在这种情况下，BrightRoll 的联合创始人兼 Flex Capital 的前投资者 Tod Sacerdoti 与 BrightRoll 的其他七位产品和工程专业人士共同创立了Pipedream 。 Pipedream 是一个集成平台，可简化构建工作流和连接云服务的过程。开发人员可以使用 API 和扩展的开源连接器创建工作流，使用 Node.js、Python、Go 或 Bash 设计，以提供自定义逻辑。

投资者认识到 Pipedream 的潜力，促使这家初创公司在由 True Ventures 牵头的一轮融资中获得 2000 万美元。其他投资者包括 CRV、Felicis Ventures 和 World Innovation Lab。 Sacerdoti 表示，这笔资金将用于进一步开发产品，扩大 Pipedream 平台上的应用程序数量，并建立一个进入市场的团队。

Pipedream 成立于 2019 年，主要专注于开发人员，并为 Zapier、Integromat、Workato 和 MuleSoft 等工作流自动化平台提供了有力的替代方案。用户、客户和合作伙伴可以向平台的闭源部分添加任何集成。此外，开发人员可以创建不打算在更大的 Pipedream 社区内共享的专有或内部集成。根据 Sacerdoti 的说法，Pipedream 的大多数客户使用该平台与现有的人工智能平台进行交互，例如 OpenAI 的 GPT-3 或谷歌、微软或 AWS 提供的云服务人工智能产品。

随着 API 和软件即服务 (SaaS) 应用程序的日益普及，像 Pipedream 这样的平台在市场上发现了巨大的潜力。 RapidAPI 最近的一项调查显示，与 2020 年相比，61.6% 的开发人员在 2021 年对 API 的依赖程度更高。此外，Statista 报告称，全球组织在 2021 年平均使用 110 个 SaaS 应用程序，这为 Pipedream 提供了多种机会来帮助开发人员简化 API集成并简化连接过程。

Pipedream 今天发布的最新平台版本提供了数据存储，使用户能够跨步骤和工作流程存储和检索数据，并支持单点登录。该公司拥有 100 多家客户，包括 Checkr 和 Scale AI，同时每天吸引 600 多名新开发人员。 Sacerdoti 将这一增长归功于 Pipedream 平台上的数千个触发器和操作，使其在市场上与竞争对手形成鲜明对比。

将appmaster .io> AppMaster和 Pipedream 等平台整合到当今的应用程序开发环境中，可以使应用程序构建和集成更加高效且更具成本效益。因此，组织和应用程序开发人员现在可以专注于构建可与各种其他应用程序顺利集成的高质量、可扩展的软件解决方案。