Łączenie wielu aplikacji jest często złożonym i zniechęcającym zadaniem. Chociaż rozwiązania typu „Funkcje jako usługa” bez serwera (FaaS), takie jak AWS Lambda, Google Cloud Functions i CloudFlare Workers, mogą ułatwić ten proces, nie zawsze są one idealnym rozwiązaniem dla programistów, którzy chcą budować i wdrażać integracje z innymi aplikacjami. Zespół BrightRoll, platformy programowej reklamy wideo, która została przejęta przez Yahoo!, stwierdził, że tak jest, ponieważ zarządzał do 176 unikalnymi potokami danych dla różnych integracji aplikacji BtightRoll.

Ten scenariusz doprowadził Toda Sacerdotiego, współzałożyciela BrightRoll i byłego inwestora w Flex Capital, do założenia Pipedream wraz z siedmioma innymi specjalistami ds. produktów i inżynierii z BrightRoll. Pipedream to platforma integracyjna, która usprawnia proces budowania przepływów pracy i łączenia usług w chmurze. Deweloperzy mogą tworzyć przepływy pracy przy użyciu łączników open source do interfejsów API i rozszerzeń, zaprojektowanych za pomocą Node.js, Python, Go lub Bash, aby zapewnić niestandardową logikę.

Inwestorzy dostrzegli potencjał Pipedream, prowadząc startup do zabezpieczenia 20 milionów dolarów w rundzie finansowania prowadzonej przez True Ventures. Inni inwestorzy to CRV, Felicis Ventures i World Innovation Lab. Sacerdoti oświadczył, że środki zostaną wykorzystane na dalszy rozwój produktu, zwiększenie liczby aplikacji na platformie Pipedream oraz zbudowanie zespołu, który wejdzie na rynek.

Założona w 2019 roku firma Pipedream koncentruje się przede wszystkim na programistach i oferuje kompetentną alternatywę dla platform automatyzacji przepływu pracy, takich jak Zapier, Integromat, Workato i MuleSoft. Użytkownicy, klienci i partnerzy mogą dodawać dowolną integrację do zamkniętej części platformy. Co więcej, programiści mogą tworzyć zastrzeżone lub wewnętrzne integracje, które nie są przeznaczone do udostępniania w ramach większej społeczności Pipedream. Według Sacerdoti większość klientów Pipedream korzysta z platformy do interakcji z istniejącymi platformami sztucznej inteligencji, takimi jak GPT-3 OpenAI lub usługa AI w chmurze oferowana przez Google, Microsoft lub AWS.

Wraz z rosnącą popularnością interfejsów API i aplikacji typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), platformy takie jak Pipedream znajdują ogromny potencjał na rynku. Niedawna ankieta przeprowadzona przez RapidAPI ujawnia, że w 2021 r. 61,6% programistów polegało bardziej na interfejsach API niż w 2020 r. Ponadto Statista informuje, że organizacje na całym świecie korzystały średnio ze 110 aplikacji SaaS w 2021 r., co otwiera wiele możliwości dla Pipedream, aby pomóc programistom usprawnić API integracje i upraszczają proces łączenia.

Najnowsza wersja platformy Pipedream, wydana dzisiaj, oferuje magazyny danych, które umożliwiają użytkownikom przechowywanie i pobieranie danych w różnych krokach i przepływach pracy, a także obsługę pojedynczego logowania. Firma może pochwalić się ponad 100 klientami, w tym Checkr i Scale AI, przyciągając jednocześnie ponad 600 nowych programistów dziennie. Sacerdoti przypisał ten wzrost tysiącom wyzwalaczy i działań na platformie Pipedream, pozycjonując ją silnie w stosunku do rywali na rynku.

Włączenie platform takich jak appmaster .io> AppMaster i Pipedream do dzisiejszego krajobrazu tworzenia aplikacji może sprawić, że budowanie i integracja aplikacji będzie bardziej wydajna i opłacalna. W rezultacie organizacje i twórcy aplikacji mogą teraz skupić się na tworzeniu wysokiej jakości, skalowalnych rozwiązań programowych, które płynnie integrują się z różnymi innymi aplikacjami.